SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dopo un mese di lavoro per preparare i materiali usati per realizzare il percorso dell'Infiorata oltre 13 quintali di sale grosso opportunamente colorato con prodotti acrilici, ieri durante la processione del Corpus Domini, la popolazione dei residenti e i numerosi turisti giunti per l’occasione, hanno potuto ammirare il lungo percorso dell’Infiorata giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Settanta metri di lunghezza per tre di larghezza: uno spettacolo stupendo di colori che ha ricevuto centinaia di apprezzamenti da parte dei numerosi turisti giunti in paese per l'occasione che hanno potuto scattare centinaia di foto e girare tanti filmini



Un grazie di cuore va al parroco don Alessandro Sticca ideatore e organizzatore dell'evento e a tutti i parrocchiani giovani e meno giovani che hanno contribuito all'ottima riuscita della manifestazione. Bravi, bravi, bravi tutti.