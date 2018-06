Se le auto parcheggiano nei posti per le moto... che confusione!

TERMOLI. Ci si lamenta delle nuove disposizioni dei parcometri che hanno scaturito tante polemiche tutt'altro che sopite, solo congelate fino al prossimo 10 giugno, ma ogni tanto anche noi utenti dovremmo farci un bell'esame di coscienza e chiederci che cosa facciamo per migliorare la realtà in cui viviamo.

Se tutti agissimo come la persona che ha effettuato il parcheggio sul lungomare nord di Termoli, di posti liberi o a pagamento ce ne sarebbero ben pochi quindi sarebbe opportuno comportarsi in modo civile e poi giustamente protestare sulle altre iniquità che ci sono in tema di tariffe e durata della sosta.