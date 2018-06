Giornata mondiale dell’ambiente, anche il Consiglio regionale celebra l’evento

CAMPOBASSO. La Giornata Mondiale dell’Ambiente è la più importante celebrazione dedicata all’ambiente che si svolge il 5 giugno di ogni anno, in memoria del summit delle Nazioni Unite avvenuto quel giornodel 1972. Questa ricorrenza è un’ulteriore occasione per riflettere sulle numerose problematiche che affliggono il nostro Pianeta.

Viene designato un Paese simbolo per ogni edizione. In questo modo si cerca di sensibilizzare la popolazione mondiale su un argomento strettamente connesso con le sorti del nostro Pianeta. Per il 2018, il Paese ospitante è l’India.

Il tema scelto dall’ONU è forse uno dei più urgenti e preoccupanti degli ultimi anni e riguarda l’inquinamento dei mari e degli oceani, messi sempre più a dura prova dalla plastica.

La partecipazione a questo evento è cresciuta in modo graduale fino ad essere diventata oggi un “palco” per promuovere la sensibilizzazione dei cittadini di tutto il mondo alle tematiche ambientali. È il giorno in cui tutti, in tutto il mondo, si prendono cura attivamente della nostra terra. Anche le azioni individuali possono diventare uno strumento fondamentale per un necessario cambiamento di rotta. Una campagna ambientale che pone l'accento sulle piccole cose che ognuno di noi può fare, sui piccoli gesti quotidiani.

Per l’occasione, ogni Assemblea Legislativa Regionale porrà a dimora un albero e “targherà” l’evento con il simbolo della Conferenza delle Assemblee Legislative Regionali.

A tal proposito, il Presidente del Consiglio Regionale, Salvatore Micone, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri di Campobasso ha organizzato una cerimonia commemorativa che si terrà nella giornata di domani, nel capoluogo di Regione, presso la Scuola Allievi Carabinieri. Durante l’evento, è prevista la messa a dimora di un abete e l’affissione di una targa in pietra che ricorderà la Giornata Mondiale dell’Ambiente ed il logo del Calre.