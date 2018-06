Protezione civile Molise, Nicola Fratangelo eletto Coordinatore del volontariato

CAMPOBASSO. Domenica 27 maggio, nella sede della Presidenza della Regione in via Genova, il presidente Donato Toma ha aperto i lavori dell’assemblea generale della consulta del coordinamento del volontariato di Protezione Civile della Regione Molise.

Nicola Fratangelo è stato eletto Coordinatore del Coordinamento delle associazioni di volontariato di Protezione Civile Regione Molise. delle associazioni

Fratangelo è stato già direttore della Società Nazionale di Salvamento sezione Guardalfiera - Molise.

Gli scopi principali del Coordinamento Regionale sono quelli di organizzare e raccordare le iniziative e le attività di protezione civile, formulare proposte sulla organizzazione e l’impiego del volontariato, promuovere un effettivo legame e una miglior collaborazione tra tutte le associazioni di volontariato, incentivare le attività di simulazione ed esercitazioni, mantenere l’efficienza di mezzi e volontari, proporre corsi di formazione.

Un ringraziamento, da parte del neo coordinatore, al presidente della Regione Molise Donato Toma per la presenza e l’elogio espresso nei confronti delle associazioni di volontariato, al direttore Regionale della Protezione Civile Regionale, Giuseppe Pitassi, per la disponibilità alla collaborazione e al funzionario Angelo Del Gesso.

«Vivere per gli altri non è soltanto la legge del dovere ma anche la legge della felicità>> (A. Conte), queste parole fanno di un uomo un volontario, come osserva sempre Nicola Fratangelo facendo della sua dedizione agli altri una missione».