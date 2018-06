​Da Bologna per i Misteri di Campobasso e per visitare il Borgo Antico di Termoli

TERMOLI. Sono giunti ieri mattina provenienti da Campobasso, dove nella giornata del Corpus Domini, domenica scorsa, avevano assistito alla Sfilata dei Misteri, diciotto turisti bolognesi per visitare il nostro Borgo Vecchio.



Ad attenderli sul piazzale del porto il presidente dell'Archeoclub locale Oscar De Lena che iniziando il racconto della millenaria storia di Termoli fino ai giorni nostri li accompagnati per le viuzze del Borgo, nell'interno della Cattedrale dove hanno potuto conoscere la storia dei nostri due santi protettori San Basso e San Timoteo.

Il tour è proseguito poi per la "rejiecelle" e nel Castello. Centinaia le foto scattate e i complimenti per il nostro Borgo dove parecchi di loro hanno acquistato prodotti tipici molisani e tanti souvenir. La visita si è conclusa in un ristorante locale dove, alla fine del pranzo, i complimenti sono stati: «abbiamo consumato un pranzo eccellente». Sicuramente i graditi ospiti riporteranno a Bologna, la città di Lucio Dalla di casa a Termoli, dei bellissimi ricordi del nostro Molise.