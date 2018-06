Nuovo presidente per l'Unione dei comuni basso Biferno

GUGLIONESI. L'Unione dei Comuni Basso Biferno, formalmente, da venerdì scorso primo giugno ha un nuovo presidente, si tratta del sindaco di Ururi Raffaele Primiani. Il primo cittadino ururese è stato l'unico che aveva dato la disponibilità a succedere nel ruolo a Leo Antonacci sindaco di Guglionesi in scadenza di mandato. L'assemblea elettiva si era riunita una prima volta il 14 maggio, ma in mancanza del numero legale era stata aggiornata dopo 48 ore. Proprio il 16 maggio, presso la sala consiliare di Guglionesi, alle 19.30, il consesso civico si è svolto regolarmente in seconda battuta. A proporre Primiani è stato proprio il presidente uscente Leo Antonacci. Primiani si è dichiarato disponibile ad accettare l’incarico in primis perché il Comune di Ururi non ha mai espresso il presidente ma soprattutto perché crede nell’Unione, nella collaborazione tra enti e si impegna a proseguire l’attività intrapresa dai precedenti presidenti nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali. Antonacci ha ringraziato tutti i sindaci, i consiglieri ed in particolare la giunta dell’Unione che ha lavorato sempre con responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di mandato. Augura al nuovo presidente buon lavoro. Il Sindaco di San Martino in Pensilis Caravatta ha ringraziato il presidente Antonacci per l’attività svolta e dichiara di credere nell’Unione quale forma di associazione e di collaborazione, «ma ci si deve impegnare per migliorarne la funzionalità altrimenti si rende necessario fare una seria riflessione sul destino della stessa», asserisce Caravatta, che conclude augurando buon lavoro al nuovo presidente. Sempre Antonacci ha proposto la consigliera di minoranza di Portocannone Angela Di Paola presidente del Consiglio dell’Unione, eletta in assise.