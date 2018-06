TERMOLI. Sabato 2 e domenica 3 giugno la città adriatica è stata letteralmente inondata dalle vespe, la tipica due ruote italiana, in occasione del secondo raduno nazionale organizzato dal Vespa Club Thermularum. Nel primo giorno di attività, sono stati 60 gli equipaggi provenienti da diverse parti d’Italia per l’apertura della manifestazione che ha visto i vespisti impegnati a fare la scorta alle biciclette per la pedalata avisina organizzata dall’Avis e dal suo presidente Mario Ianieri. Nel pomeriggio poi spazio anche alla cultura con un giro turistico in città sotto la guida del presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena: prima una visita guidata al trabucco, poi al porto e ancora il borgo antico con cattedrale e terrazzo del castello svevo. La serata di sabato si è conclusa al lido Buena Vista Social club della spiaggia sud di Rio Vivo per una serata di festa.Domenica 3 giugno poi a Termoli sono arrivati da tutta Italia circa 300 vespe e 400 persone che hanno fatto iscrizione e colazione in piazza Sant’Antonio, divenuta per un giorno una grande area destinata all’esposizione delle vespe e delle 500.

Dopo la benedizione di don Pio e il saluto delle autorità, alla presenza del vice sindaco Maria Chimisso, del consigliere comunale Oscar Scurti, dell’onorevole Remo Di Giandomenico, presidente dell’azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, e infine del consigliere regionale Valerio Fontana, i vespisti hanno visitato la città. Poi la partenza per Petacciato dove sono stati accolti dall’associazione Betavium che ha preparato un rinfresco sul belvedere del paese. La grande festa si è poi svolta al Martur Resort per il pranzo e per la premiazione: un riconoscimento è andato al Vespa club più lontano che ha partecipato al raduno, il Vespa club Venaria reale, in provincia di Torino e poi al Vespa club più numeroso il Vespa club di Manfredonia. Tra i premi anche quello per il vespista più giovane, andato ad un appassionato della due ruote di San Salvo e a quello più anziano del Vespa club Foggia Gargano, il signor Andrea del 1932 arrivato in vespa 50 special da Celenza Valfortore. «A fine raduno – commenta il presidente del Vespa Club Thermolarum Jerry Carotenuto – non posso far altro che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e coloro che hanno contribuito alla riuscita della due giorni: il Comune che ha patrocinato l’evento, gli sponsor e tutti gli intervenuti. L’invito e l’arrivederci è al prossimo anno, per il terzo raduno nazionale sempre a Termoli».