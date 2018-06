«Non sono una falsa cieca», dopo 4 anni Lucia esce dal tunnel dell'errore giudiziario

AGNONE. Quattro lunghi anni, tanto è durato l'incubo per Lucia Orlando, giovane agnonese vittima di un errore giudiziario. Solo in questi giorni la 27enne molisana può tornare a sorridere, risvegliandosi finalmente da un brutto sogno.

Era il 2013, lei aveva appena 23 anni. A segnare la sua esistenza, non solo la malattia ereditata dalla madre, ma un'indagine della Guardia di Finanza di Isernia, coordinata dalla Procura, che la etichettò come "falsa invalida".

Lei, riconosciuta cieca assoluta dal 2007, in quell'occasione fu oggetto di appostamenti e pedinamenti.

A incastrarla frammenti di filmati, ripresi dai finanzieri: Lucia era immortalata mentre accompagnava la mamma o si spostava in piena autonomia.

Quelle accuse gravarono come un macigno. Le fu sospesa la pensione di invalidità e le furono sequestrati due immobili di proprietà, per aver percepito - secondo la ricostruzione degli inquirenti - soldi non dovuti per oltre 60mila euro. Solo il lavoro all'Agenzia delle entrate non lo ha mai perso.

Ci sono voluti 4 anni e un tortuoso iter giudiziario per ristabilire la verità. A darle ragione, una volta per tutte, una consulenza tecnica fatta d'ufficio, che ha fugato ogni dubbio. Lei cieca lo è davvero. Al 100%. La Procura ha archiviato il caso, senza arrivare neanche al dibattimento, mettendo finalmente un punto all'amara vicenda.

Già nel 2016, Lucia una piccola, prima vittoria la aveva ottenuta: le era stata restituita la pensione di invalidità e il dissequestro dei beni. Ma ora, quello che sogna è recuperare la propria dignità.

"È stato un periodo difficilissimo e doloroso - ci ha raccontato - a parte le poche persone che mi conoscono e mi hanno appoggiato, ho ricevuto commenti cattivissimi anche su Facebook. Parole pesanti e giudizi che mi hanno profondamente segnato. Non è giusto che a 27 anni si debba subire tutto ciò. Nel XX secolo - ha sottolineato - è assurdo credere che un non vedente debba essere necessariamente accompagnato. Esistono supporti diversi dal bastone o dal cane che permettono, in maniera più discreta, di essere autonomi".

Non solo un danno di immagine quello subito, ma un danno anche economico. "Ho dovuto pagare più di un avvocato, quelli che hanno curato la causa contro l'INPS, quello per il dissequestro dell'immobile. Sono tutti soldi che nessuno mi restituirà".

Intanto, il suo legale Lorenzo Marcovecchio le ha finalmente consegnato il decreto di archiviazione. Ora quello che desidera è voltare pagina, guardare avanti e recuperare quella dignità che una denuncia, fatta solo per vendetta, le ha tolto.