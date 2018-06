«Nessun dorma!»: è il grido del gruppo di opposizione “Petacciato in Comune” sulla vicenda Betavium

PETACCIATO. Dopo la Pro loco, arriva anche il gruppo di opposizione “Petacciato in Comune” a dare la stura sulla vicenda dell’associazione Betavium, e lo fa al grido di «nessun dorma!»

«Vogliamo solo informare in maniera chiara la popolazione e poi ognuno è libero di farsi un’opinione.

Nella delibera di affidamento dell’estate petacciatese del 30 maggio 2018, l’assessore al turismo propone di affidare la bellezza di 20mila euro ad una associazione, non presente neanche nel registro regionale dell’associazione Betavium.

Questa associazione, appena nata e già molto fortunata, annovera tra i suoi membri parenti del sindaco, candidati non eletti della lista del sindaco e da persone che ruotano intorno alla giunta.

Insomma, possiamo chiamarli “i soliti noti”.

Questi soldi sono stati affidati senza un bando di gara e senza una richiesta di interesse da parte del comune di Petacciato.

Quindi, senza che il Comune ha chiesto alle altre associazioni chi volesse partecipare, consegna a una associazione, appena nata 20 mila euro in mano, appena questa bussa al comune.

Ma guarda un po’ la fortuna! E in tutto questo la Pro Loco? Niente, è stata totalmente scavalcata, a spregio delle regole amministrative, degli accordi e dell’etica pubblica. Per la realizzazione di eventi di promozione del territorio, la Pro Loco è ritenuta la prima associazione capofila nei paesi e svolge una funzione di raccordo tra le altre esistenti sul territorio, quindi deve essere presa in considerazione prima di tutte, proprio per quel rapporto con l’amministrazione comunale siglato in protocolli di intesa e di accordi amministrativi.

Infatti, tra Pro loco e il Comune, deve esserci una collaborazione, in nome di quei protocolli firmati e siglati tra Anci e Unpli, a maggior ragione se il comune è iscritto all’Anci. Petacciato, membro dell’Anci, se n’è totalmente fregato di questi protocolli e regole tra enti.

La giunta comunale, insomma, su una scellerata proposta dell’assessore al turismo, ha proceduto ad un’operazione “fatta in casa”, senza avvisare né la pro loco né le associazioni che esistono sul territorio da anni.

Occorrono gli atti. Che sospettiamo mancano pesantemente. E poi, chi ha dato l’autorizzazione a questa associazione di girare presso le attività commerciali per raccogliere fondi?

Tutti questi atti, certificati e autorizzazioni li cercheremo ovunque, presso gli uffici, chiederemo alle autorità se è tutto in regola, sarà tutto oggetto di analisi approfondita verso gli organi competenti.

A noi pare che questo sia un fatto che conferma quell’andazzo arrogante e borioso che questa giunta ci ha già abituati ad assistere che è riassumibile nel brocardo “o con me o contro di me”.

Noi scommettiamo che i componenti di questa fortunatissima Betavium, che durerà sicuramente solo per questa estate o al massimo fino a Natale, saranno i futuri componenti della pro loco.

Le scommesse sono aperte. La minoranza, intanto, per una questione di rispetto per il paese, non ci sta più a questi giochetti loschi.

All’assessore al turismo chiederemo le dimissioni, non soltanto perché non conosce l’abc della grammatica amministrativa, ma perché non è la prima volta che investe denari pubblici come se fossero i suoi personali.

E tutto questo sarà ovviamente oggetto di nuova interrogazione consiliare, non per sensibilizzare la giunta, perché sarà inutile, ma almeno per informare i cittadini su che binari sta correndo il nostro comune.

Per concludere, ricapitolando: • La Pro loco non ha mai detto di non voler gestire il cartellone estivo (non esistono atti pubblici); l’assessore al turismo non ha aperto una manifestazione di interesse tra le associazioni, non ha convocato le associazioni per conoscere le disponibilità, non ha fatto richiesta né formale, né informale alla Pro loco circa la disponibilità o meno di gestire il cartellone estivo ( non esiste alcun atto); l’assessore al turismo suppone, che la Pro loco non voglia gestire il cartellone estivo (non esiste alcun atto); l’assessore al turismo affida 20mila euro all’associazione Betavium per la realizzazione dell’estate 2018 (30 maggio 2018), senza alcun bando, senza alcuna richiesta di manifestazione di interesse verso le altre associazioni presenti sul territorio di Petacciato, senza convocare la Pro Loco, senza aver mai visto all’opera l’associazione Betavium, affidamento al buio.

Il gruppo consiliare “Petacciato in comune” mette formalmente sotto accusa l’assessore al turismo Federica Capodoglio, l’ente comunale nei settori amministrativi preposti, se determineranno l’affidamento economico in questi termini, il sindaco e tutta la giunta, assenti esclusi, per aver votato favorevolmente.

Per quanto riguarda l’info-point La Pro loco si era espressa con favore per la gestione di questo servizio attuando accordi di alternanza scuola/lavoro con studenti di Petacciato.

Un servizio a costo zero per l’ente. Questa proposta è stata fatta all’assessore nel mese di gennaio, la quale non era favorevole. Ora ci ripensa.

Purtroppo il tempo è tiranno, oggi le possibilità di organizzare efficacemente tale collaborazione sono esigue, il numero di studenti troppo basso, con possibilità di coprire poche ore (questo è quanto ci hanno raccontato i membri del direttivo Pro loco, carte alla mano, ed è per questo che il 28 maggio 2018 hanno protocollato una richiesta di incontro urgente con l’assessore al turismo), anche se con molta probabilità non si sottrarranno all’impegno preso, anche a costo di molti sacrifici. Tutta questa approssimazione avviene sempre perché manca una programmazione.

Tutto qui, perché c’è questa attitudine goffa di “menarla a campare”. Intanto sull’info point, noi della minoranza facemmo già un’interrogazione al primo consiglio comunale 2017.

Un assessore ci rispose che l’info point non doveva essere un’agenzia interinale, che avrebbero fatto meglio loro per l’anno 2018, ritirando le somme stanziate per l’info point 2017. Quale sarebbe il meglio? Il disinteresse completo? Certo, molto meglio. Chi non fa, non sbaglia mai. Ora ognuno è libero di farsi una propria opinione. Il sindaco e la sua giunta devono sapere che Petacciato sa!»