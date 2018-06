Un “Protocollo di legalità” per fermare le infiltrazioni criminali in Molise

CAMPOBASSO. Si è svolta questa mattina, nell’aula magna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Campobasso, la conferenza stampa di presentazione del Protocollo di legalità per la prevenzione ed il contrasto di infiltrazioni criminali in Molise.

All’appuntamento hanno presenziato il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Campobasso, Dr. Rispoli, i Procuratori della Repubblica, i Questori di Campobasso e Isernia, nonché i Comandanti Provinciali delle altre Forze dell’Ordine.

Il Procuratore Generale ha analizzato la situazione della Regione Molise, rilevando come non vi sia attualmente la presenza di sodalizi criminosi, ma che per prevenire il tentativo di infiltrazioni, poiché il territorio risulta pulito, si è inteso procedere con un Protocollo di legalità.

Il documento verrà attuato tramite il sistema della codelega, tramite il quale il magistrato che riceve notizia, può delegare automaticamente alla Polizia Giudiziaria, Arma dei Carabinieri. Alla fine delle indagini, sarà redatta un’informativa da inviare al Procuratore competente e sarà lo stesso a valutare se proseguire le indagini o meno.

Nel corso del suo intervento, il Procuratore distrettuale D’Angelo ha affermato che il dinamismo delle Procure sarà di contrasto alla criminalità organizzata.

In Molise, specie a Campobasso, i tre grandi obiettivi della Procura sono la lotta allo spaccio, alla criminalità organizzata e gli interventi di natura patrimoniale.

Saranno attenzionate dalle Procure anche le segnalazioni anonime.

Conclude il Questore di Campobasso, Mario Caggegi: “Un plauso a tutte le Forze Armate per l’ottimo lavoro di squadra, il protocollo sarà un mezzo necessario per combattere le infiltrazioni”.