Mercato del martedì e parcheggi, croce e delizia

TERMOLI. Molte volte arrivano segnalazioni o meglio lamentele di residenti e non, sul mercato che si svolge il martedì in via Mascilongo.

Le motivazioni sono molteplici, si passa dal semplice cittadino che lamenta disagi nel transito e nel parcheggio, ai residenti che si ritrovano a loro dire «assediati» tra venditori e acquirenti in una confusione che diventa asfissiante soprattutto nel periodo estivo.

Questa una delle tante segnalazioni pervenute:

«Ogni martedì per noi residenti di viale d'Italia é un calvario, i parcheggi (peraltro già pochissimi) che utilizziamo normalmente, vengono occupati dai tanti acquirenti che si recano al mercato, e per noi diventa complicatissimo compiere qualunque commissione in auto perché al nostro ritorno sarà impossibile parcheggiare nuovamente.

Ci tocca quindi girare a volte per molti minuti alla ricerca di uno stallo libero che ovviamente sarà lontanissimo da casa nostra.

Se poi ci mettiamo l'agitazione e la fretta perché magari ci dobbiamo recare al lavoro per il turno pomeridiano vi lascio immaginare che è un vero delirio».

Ad aggravare la situazione sempre secondo questa nostra lettrice «ci si mette anche la maleducazione degli automobilisti che parcheggiano male e ci costringono a manovre complicate e pericolose e ai controlli della municipale sulle auto in divieto che non sono proprio assidui».

A tutto questo sempre in viale d'italia si è aggiunto il problema di un contenitore per il conferimento degli abiti usati che sta creando ulteriori disagi ai residenti, che dicono:

«Quel contenitore andrebbe tolto o spostato in un luogo più idoneo, il parcheggio è già stretto e impervio, in molti parcheggiano male e quel bidone enorme rende ancora più difficili le manovre. Inoltre ho visto alcuni immigrati prendere i panni al suo interno abusivamente, rischiando peraltro di farsi male seriamente perché si introducevano da sopra in maniera impropria».

Insomma è chiaro che si respira un aria di sconforto, anche perché c'è addirittura chi indica nel mercato del martedì la causa di furti in appartamento, ovviamente, a loro dire, con la complicità del caos e con il viavai di gente che si viene a creare in quei giorni.

Detto questo, però bisogna fare anche una considerazione sull'utilità sul fascino e sulle potenzialità del mercato in una città turistica come la nostra.

Tutti coloro che sono stati in vacanza in una grande città italiana o anche all'estero, sanno benissimo che una delle tappe più caratteristiche da visitare è il mercato.

L'atmosfera che si crea tra gli odori, i colori, i venditori che urlano per richiamare l'attenzione, sono un ricordo indelebile nella mente di ogni viaggiatore.

La riflessione da fare quindi è: il mercato è un problema da risolvere o una risorsa su cui investire?

Tutto si risolverebbe forse trovando una locazione più consona che accontenterebbe tutti e che consentirebbe di creare maggiore interesse anche degli esercenti per il mercato di Termoli. Si potrebbe in tal modo avere delle ripercussioni anche a livello turistico.

Si è parlato molto di «Piazza del Papa» come possibile location, visto che è già collaudata, ma una delle soluzioni palesate potrebbe essere il grande parcheggio vicino il cimitero o il tratto di strada del viadotto demolito di foce dell'Angelo vicino il distributore chiuso.

Insomma ognuno ha una sua idea ma l'unica cosa certa è che forse sarebbe il caso di studiare una ubicazione più idonea per questa attrattiva.