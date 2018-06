Molise Acque: non solo il Cda, pubblicato il bando per 50 nuovi posti di lavoro

CAMPOBASSO. Non ci sono solo la riorganizzazione del Cda e la nomina del nuovo presidente tra le novità di Molise Acque.

L’azienda speciale ha infatti reso pubblico l’avviso per la copertura a tempo determinato e a tempo parziale di cinquanta posti complessivi (categoria “B3”, profilo professionale “tecnico manutentivo”, posizione economica B3) bandito con deliberazione commissariale n.189 del 20/12/2017 e pubblicato sul sito aziendale in data 22/12/2017. Ventidue unità, si specifica nel bando, riguarderanno la figura professionale “collaboratore tecnico idraulico”.

Da Molise Acque, intanto, fanno sapere che “la selezione in oggetto, a differenza di quanto precedentemente comunicato, si svolgerà a partire dalle ore 9 del giorno 09 luglio 2018 e non a partire dal giorno 25 giugno 2018 presso la sede dell’azienda in Vinchiaturo c.da Macchie. Si precisa che il calendario aggiornato delle prove potrà estendersi ai giorni successivi e sarà comunicato e calendarizzato il giorno 09 luglio 2018 in base al numero dei partecipanti”.