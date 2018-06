Bimbi in bici Copyright: Termolionline

CAMPOMARINO. In occasione della chiusura dell’anno scolastico, l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo hanno organizzato la manifestazione “Bimbi in Bici” per le strade di Campomarino Lido. Vi hanno partecipato i bambini delle scuole dell’Infanzia Agazzi e De Attellis accompagnati da insegnanti e genitori.

Dopo la pedalatai bambini si sono messi alla prova inun piccolo percorso stradale creato appositamente per loro e hanno conquistato il“ patentino del buon ciclista”.

La manifestazione è terminata con i saluti ed i ringraziamenti del preside Teodoro Musacchio e del Presidente del Consiglio comunale Paola Cantelmi e con un lieto ristoro gentilmente offerto dalle locali attività commerciali.

L’Amministrazione Comunale ha voluto, infine,salutare l’anno scolasticoe augurare buone vacanze agli alunni della scuola primaria e delle scuole dell’infanzia di tutto il territorio con un giro panoramico sull’allegro trenino per le vie del paese.

«Si ringraziano il Preside, le insegnanti tutte, i genitori, gli uomini della Polizia Municipale, le Associazioni di Volontariato sempre presentiele attività commercialidel Lido che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione», ha sottolineato l’avvocato Cantelmi a nome di tutta l’amministrazione comunale.