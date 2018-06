Via Udine e le altre: messa in sicurezza delle strade, si parte entro luglio

TERMOLI. Via Udine, puntuale lo stato dell’arte sull’annosa vicenda delle strade di lottizzazione, a Termoli. Dal Comitato giunge questa annotazione corposa: «Eravamo in fibrillazione. In realtà lo siamo da parecchio, ma quest'ultimo periodo è stato particolarmente denso di accadimenti che ci hanno fatto preoccupare più del normale. Per cominciare abbiamo notato un “anomalo” (in quanto certamente non consueto) attivismo dell'amministrazione comunale ad interessarsi alla situazione (disastrosa) della viabilità comunale nelle zone fuori dal centro cittadino. Da un lato ci ha fatto piacere perché gli interventi fatti eseguire hanno sistemato, anche se a macchia di leopardo, alcuni tratti viari per i quali il fondo stradale era ormai paragonabile a quello da “terzo mondo”, ma d'altra parte constatare che alcuni rattoppi sono stati eseguiti nell'intorno di Via Udine, senza che una sola carriola di asfalto fosse posata a coprire qualche buca sulla nostra strada, ci ha dato da pensare: “perché a noi niente visto che siamo quelli messi peggio?” Per non parlare poi dell’ilarità che la cosa ha innescato nei detrattori del Comitato di Via Udine: “scrivete fiumi di parole e ottenete l'effetto opposto”. Come se questo non bastasse, abbiamo poi appreso, a seguire, delle problematiche sorte in ambito amministrativo riguardanti il bilancio del comune, con il rischio di un blocco della gestione pubblica, e la notizia non ci ha fatto certamente piacere. Ci siamo allarmati forse oltre misura poiché, alle nostre richieste di chiarimenti in relazione all'iter amministrativo riguardante il progetto della messa in sicurezza delle strade di lottizzazione, contrariamente a quanto ci aspettassimo, in Comune ci hanno dato serie rassicurazioni in merito.

Il percorso amministrativo seguito finora dalla “nostra pratica” (come la possiamo definire per brevità) è stato costellato di delibere, determine, pareri e via discorrendo già consolidati da tempo. Da molto tempo, forse da troppo tempo. Per questo motivo pare non ci siano ragioni che possano bloccare l'affido dei lavori di messa in sicurezza di cui, ricordiamo, è già stata espletata la selezione delle ditte da invitare alla procedura ristretta.

Il presidente della IV Commissione Lavori Pubblici del Comune, il consigliere Orlando, ci ha comunicato che entro la giornata di venerdì i tecnici preposti avrebbero inviato la pratica (finalmente) istruita alla Regione Molise, all'indirizzo della dottoressa Litterio, che a sua volta provvederà a trasmetterla a Roma. La tempistica necessaria, ha dichiarato Orlando, per l'affido dei lavori di interesse, dovrebbe (noi continuiamo a preferire l'uso del condizionale) essere compresa entro il corrente mese di giugno, in modo da consentire l'inizio effettivo dei lavori a inizio luglio. Certamente saremo qui, insieme a voi che ci seguite, a verificare la veridicità della cosa. Non manca molto».