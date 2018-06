“Estate a singhiozzo, prima caldo africano poi nuovi temporali”

TERMOLI. I meteorologi di 3bmeteo.com prevedono da oggi aria calda dal Nordafrica, che farà impennare i termometri con punte di 33-34°C al Centrosud, ma nella prossima settimana nuovi temporali, anche forti”

DA DOMENICA ONDATA DI CALDO AFRICANA MA DURA POCO– “Un temporaneo rinforzo dell’alta pressione africana favorirà non solo una domenica in prevalenza soleggiata ( salvo qualche temporale su Alpi e area ionica ), ma anche la prima ondata di calore dell’Estate 2018, sebbene non particolarmente intensa” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “entro lunedì avremo infatti temperature diffusamente pari o superiori ai 30°C da Nord a Sud, con picchi di 33-34°C sulle aree interne del Centrosud e sulle Isole Maggiori. Sensazione di afa a tratti accentuata lungo le coste e in generale sulla Pianura Padana.”

NELLA PROSSIMA SETTIMANA NUOVI TEMPORALI, ANCHE FORTI – “Si tratterà tuttavia di un ‘fuoco di paglia’, con l’anticiclone che verrà nuovamente smantellato nella nuova settimana dall’ennesimo vortice in arrivo da Francia e Spagna” – prosegue l’esperto di 3bmeteo.com – “già entro lunedì sera avremo nuovi temporali su Alpi, Prealpi e Nordovest. Tra martedì e mercoledì fenomeni sparsi tenderanno ad interessare anche il resto della Penisola, ma soprattutto il Centronord. Attenzione perché stante la presenza di aria calda e umida, saranno possibili fenomeni anche di forte intensità accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento improvvise.

TEMPERATURE IN NUOVO CALO – “In questa fase avremo così una nuova ridimensionata termica a partire dal Nordovest, poi progressivamente sul resto dello Stivale, con perdita anche di oltre 4-5°C. L’Estate insomma parte a singhiozzo, per assenza di un anticiclone stabile sul Mediterraneo” – concludono da 3bmeteo.com