“U’ Paes Vicch”, il borgo antico di Termoli

TERMOLI. In dialetto termolese “u paes vicch” cioè il paese vecchio è pragmaticamente chiamato così da sempre dai Termolesi per distinguerlo da Termoli nuova, sorta fuori le mura. Se volessimo, invece, mettere in evidenza la valenza storica e culturale, lo si chiamerebbe Borgo Antico.

E proprio questa forma lessicale mi ha fatto venire in mente la rubrica Il Borgo dei Borghi da me vista casualmente all’interno del programma televisivo Kilimangiaro. Poi ho appreso dell’esistenza di una vera e propria gara per eleggere ogni anno Il Borgo più bello d'Italia, secondo il pubblico e secondo la giuria della trasmissione condotta da Camila Raznovich.

Di recente, sono andato a vedere in replay i 20 borghi finalisti per il 2018. Sia per il cuore che batte per “a mazz du castill”, emblema dell’intero borgo, sia per una comparazione di tentata obiettività, mi è sembrato che il Borgo Antico di Termoli avesse tutte le qualità per essere tra i migliori borghi d’Italia. E, ad opera della mente faziosa per il collegamento naturale alle proprie radici, mi sono detto: “anzi nei prossimi anni potrebbe vincere la gara come IL MIGLIORE BORGO D’ITALIA”.

Questa convinzione è stata rafforzata dalla constatazione che i borghi pur diversi hanno tutti alcuni elementi in comune: un panorama, una chiesa antica, un castello, una miriade di vicoli stretti, piazzette, una storia propria. Ma che il Borgo Antico di Termoli avesse qualcosa in più rispetto a tutti gli altri e specificatamente la Godibilità e l’Unicità della “passeggiata del Castello”, quella per intenderci di Federico II di Svevia.

Circa la godibilità mi riferisco alla lunga strada di oltre 400 metri con muraglia a picco sul mare (oltre 20 metri) che procedendo dal Castello fino all’altezza del Porto disegna una piccola penisola e fornisce un panorama da mozzafiato variabile lungo il percorso. Che avendo la carreggiata molto larga permette il passeggio di decine di persone, un vero e proprio struscio cittadino. E che, dalla parte opposta del muraglione, offre per eventuale ristoro, bar, gelaterie e ristoranti a scelta. E a qualche decina di metri il Duomo, i vicoli le piazzette e tutti gli altri elementi che caratterizzano i borghi.

Circa l’Unicità mi permetto di dire che suddetta lunga passeggiata con terrazza sul mare non ha eguali, almeno sul territorio italiano.

Ad essa non sono paragonabili le terrazze vista mare (ad esempio Maratea) di lunghezza modesta, appena 30 / 40 metri.

Ad essa non sono paragonabili i moli per il passeggio cittadino, quale ad esempio il molo Audace di Trieste (poco meno di 250 metri) e quello di Piazza Bovio di Piombino (poco più di cento metri) Certamente accattivanti in quanto circondati dal mare, ma anche monotoni.

Ad essa non sono paragonabili i lungomari spesso molto belli, ma ovviamente ad altitudine zero, e quindi con vista limitata e spesso ostacolata da cabine e ombrelloni.

Ad essa non è paragonabile (portandoci dal lato opposto dell’Adriatico) neanche la passeggiata delle famose Mura antiche di Dubrovnik. Lunga si, (1.900 metri) ma non adatta allo struscio cittadino. Ed in più, non gradevole alla vista, la parte interna della città fitta di case della civiltà moderna.

Da quanto sopra la passeggiata del Castello dà al Borgo Antico di Temoli i due plus distintivi già detti la Godibilità e la Unicità così estremamente potenti, da rendere certa la vittoria auspicata come Borgo più Bello d’Italia.

Ma, sorpresa. Approfondendo è emerso l’esistenza di un regolamento. I Borghi partecipanti non devono superare i 15.000 abitanti. Quindi Termoli fuori le mura non doveva nascere oppure il Borgo Antico deve essere Comune a sé stante. Oppure si cambia il regolamento. Ma se il Borgo Antico di Termoli non potrà vincere la gara forse è il caso di rassegnarsi. Nella consapevolezza però che esso è il Borgo più Godibile ed il più Unico che io conosca.

Un’ultima riflessione posta come interrogativo: il Borgo Antico, lasciatoci come patrimonio in eredità dai nostri antenati, potrebbe esser una forte fonte economica per i cittadini termolesi (molto più di quanto lo sia attualmente)?

Prima di dare una risposta paragoniamo la nostra cittadina ad un’azienda che è l’unica produttrice di un prodotto molto apprezzato dai clienti. Ed i cui ricavi sono altissimi per l’effetto combinato del prezzo alto (perché il prodotto è molto apprezzato) e delle elevate quantità vendibili (grazie all’esclusività di produzione).

Bene, le autorità politiche e gestionali di una cittadina potrebbero ragionare alla stessa maniera? Diciamo che nessuno lo vieta, che la logica dice di sì, che tutti i cittadini avrebbero vantaggi da un incremento sostanziale del turismo e che a suddetto scopo potrebbero pretendere una strategia mirata dai loro amministratori.

Quest’ultimi però, in generale ed indipendentemente dalla colorazione politica, non hanno la piena consapevolezza del tesoro che Termoli possiede. Essi sono come le persone miopi che, senza occhiali, non vedono chiaramente i protagonisti sullo schermo cinematografico e non sanno riconoscere la propria fidanzata distante una decina di passi.

E relativamente alla “passeggiata del Castello” da perfetti miopi sono inconsapevolmente interpreti del circolo vizioso: non ti riconosciamo come qualcosa di prezioso, pertanto non siamo innamorati di te e non prestiamo alcuna premura nei tuoi riguardi. Ed ancor meno riusciamo ad immaginare che tu possa essere fonte di ricchezza per Noi.

Invece nell’ottica creativa, progettuale ed operativa sarebbe opportuno attivarsi perché la passeggiata del Castello, insieme a tutto il Borgo Antico, sia conosciuta e godibile dal più alto numero di Italiani (e non solo) e possa diventare quindi anche una grande fonte economica diretta ed indiretta per tutti i Cittadini Termolesi.