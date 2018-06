Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

Giulio e Lorenzo Valli in giro per l'Italia con il Kayak Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. “Da Venezia a Genova in 120 giorni di remi. Oltre 3000 km di coste italiane a bordo di un piccolo Kayak. Il sogno riassunto in poche parole è circa questo: circumnavigare l’Italia. Io mi chiamo Giulio, a remare con me ci sarà mio fratello Lorenzo. Strada facendo vi racconterò meglio come è nata l’idea. Quante e quali altre persone mi hanno aiutato a organizzare tutto. E come il sogno è divenuto un progetto: "Mamma, vado in Kayak”.

Dopo essersi fermati a Vasto, i due fratelli Giulio e Lorenzo Valli sono giunti a Termoli per riposarsi e mangiare al Lido “La Perla” sul lungomare Nord: "Abbiamo scelto di fermarci e mangiare qui in questo lido perché mio fratello Lorenzo - dice Giulio - lo ha scelto in quanto il nome gli ispirava simpatia."

Li abbiamo ascoltati al loro arrivo a Termoli per farci spiegare il significato e il fine di questo progetto che li terrà lontani da casa circa 4 mesi. “Mamma, vado in Kayak” non è certamente una frase rassicurante per una madre, la quale fra qualche giorno potranno riabbracciare insieme al loro papà a Bari, provenienti direttamente dalla Valtellina. Come da prassi, ad oggi ogni progetto prevede un sito web o una pagina Fb e anche Giulio e Lorenzo possiedono entrambi dai quali si potrà seguire tutto il diario di bordo dei due fratelli.