TERMOLI. Pietro D'Augenti e Giuseppe De Marinis sono due amici pugliesi, entrambi di Bari anche se Giuseppe vive in Australia da anni ed è tornato apposta in Italia per compiere questa avventura, dal nome "Costa in Cammino Puglia 2018": questi due uomini hanno scelto di fare una camminata podistica lungo tutta la costa pugliese.

E allora cosa c’entra la partenza dal Molise? I due amici, per le prossime edizioni, vorrebbero sempre più scoprire via costa il Molise, l'Abruzzo e la Basilica; questa prima edizione inizia dal Molise con partenza da Termoli e arriverà sconfinando in Basilicata a Metaponto.

Questa camminata in ogni tappa sarà supportata, nella località di arrivo, dalle locali Pro Loco o dall'Anci ( Associazione Nazionale Comuni Italiani); a Termoli ad accoglierli e a far fare nella serata di ieri un giro per la città, c'era il presidente della Pro Loco Termoli, Luciano Calignano.

Sono partiti alle ore 6 di questa mattina e arriveranno in serata a Lesina.