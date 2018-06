La Uil Molise a Congresso con il leader Barbagallo: “Ripartire dal lavoro”

CAMPOBASSO. Ripartire dal territorio, dal dialogo sociale e dal rilancio del tessuto economico locale, ma soprattutto dal lavoro. Criticità concreta, quella occupazionale, tra le priorità assolute nell’agenda programmatica della Uil Molise.

Stamattina l’organizzazione sindacale si è riunita nel Congresso regionale con un ospite d’eccezione: il leader nazionale Carmelo Barbagallo.

Nel corso dell’appuntamento è stato tracciato il bilancio degli ultimi quattro anni, ma sono state altresì proposte anche le nuove linee di sviluppo utili a traghettare la nostra regione verso i lidi di una ripresa economica e produttiva così a lungo agognata.

In una gremitissima sala convegni del Centrum Palace, a Campobasso, delegati e responsabili regionali hanno dibattuto sulla necessità di fornire risposte e pianificazioni concrete per cambiare finalmente rotta. Presente all’incontro anche il gotha della politica nostrana: da Aldo Patriciello a Michele Iorio, dall’assessore Niro a Luigi Mazzuto.

“Bisogna dare priorità al lavoro, ripensare il cambiamento, puntare sullo sviluppo con investimenti mirati e sfruttare le risorse europee per invogliare le imprese ad atterrare sul territorio - ha detto Tecla Boccardo, segretario generale Uil Molise - Ma bisogna contestualmente ridurre la disoccupazione e creare opportunità di crescita, anche per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Serve un nuovo modello di sviluppo fondato sul lavoro, perchè è proprio il lavoro che da futuro”.

Sull’avvenire della Uil, anche alla luce del cambio di guardia alla guida del Governo nazionale:

“Sarà una Uil attenta, che non farà sconti a nessuno - ha spiegato la Boccardo - una Uil che vuole accompagnare la nuova fase di sviluppo per un Molise che ha bisogno di crescere in turismo e investimenti”.

Stessa linea per il leader nazionale Carmelo Barbagallo, che ha sottolineato come l’esigenza principale per il territorio sia quella di puntare a investimenti straordinari per superare la crisi:

“Il primo obiettivo è rappresentato dalla ripresa economica e produttiva, senza la quale difficilmente si può uscire dall’immobilismo. Servono infrastrutture, sia materiali che immateriali, per rilanciare tutto il Mezzogiorno e ripartire dal lavoro, dalla creazione di opportunità occupazionali. Bisogna confrontarsi con la nuova dirigenza, sia a livello nazionale che regionale, e noi faremo la nostra parte”.

Per rimettere in moto il circuito finaziario e imprenditoriale la strada è chiara: “Si devono usare risorse europee - ha spiegato Barbagallo - e rimettere al centro le politiche del lavoro”.

Sul nuovo governo a targa Lega-Movimento 5 Stelle:

“Ho notato che dopo la campagna elettorale sembra si stia finalmente ritornando con i piedi per terra. Bisogna parlare di lavoro, di progetti concreti e non solo di promesse. Noi abbiamo rilanciato la Uil entrando nel merito delle questioni che interessano alle persone e siamo in attesa di incontrare il governo e confrontarci”.