Opere di solidarietà col Lions Golf Trophy

TERMOLI. Si è conclusa domenica 10 giugno l’ottava edizione del "Lions Golf Trophy" organizzata, presso il Golf & Country Club di Miglianico, dal Lions Club Termoli Host in collaborazione con altri sponsor con l’obiettivo di raccogliere fondi per la realizzazione di opere di solidarietà.

Tutti i proventi ricavati dal Torneo saranno destinati a interventi umanitari che i Lions, svolgono in tutto il mondo in favore dei più deboli e a seguito di catastrofi naturali e in particolare al Service Internazionale denominato “Un Vaccino, una Vita” del “Lions Club International” per la lotta al morbillo in oltre 30 Paesi in via di sviluppo.

Al Torneo di solidarietà hanno partecipato 119 giocatori di golf iscritti alla Federazione Italiana Golf e numerosi giocatori principianti che si sono cimentati sul putting green.

Si sono classificati nella Prima Categoria 1° lordo Andrea Remoli, 1° netto Marco Tomei, 2° netto Giovanni Leone, nella Seconda Categoria 1° netto Paolo Cardoni, nella Terza Categoria 2° Netto Domenico Morelli; nella Quarta Categoria 1° Netto Maurizio Rivellino; 1° Categoria Ladies Vanna Palazzo, 1° Categoria Seniores Giovanni Gaetani, nella categoria Neofita Putting 2° Franco D'agostino.

Anche quest’anno si sono ben distinti dei giocatori termolesi, in particolare Pardo Desiderio classificato 1° nella categoria Lions Golfista Uilg, nella Seconda Categoria 2° netto Marianna Callozzo, nella Terza Categoria 1° netto Pino Mazzocchetti e nella categoria Neofita Putting 1° Esmeralda Martino.

Il Golf & Country Club si trova a 4 km dalle spiagge di Francavilla a Mare e Ortona, sulle colline di Miglianico, a circa 125 metri di altezza, il Club dispone di 60 ettari di superficie immersi nel verde circondati da vigneti, da ulivi secolari, da boschi di querce e pioppi.

La Presidente Ester Tanasso, la Coordinatrice distrettuale GMT Patrizia Politi, l’officer distrettuale per il Lions Golf Trophy Pardo Desiderio e i soci del “Lions Club Termoli Host” ringraziano i numerosi sponsor che hanno contribuito a realizzare questa iniziativa di solidarietà promuovendo una giornata dedicata a questo bellissimo sport che favorisce un sano contatto con la natura in luoghi di grande fascino ambientale e paesaggistico.

Il Presidente Ester Tanasso e i soci del “Lions Club Termoli Host” danno appuntamento alla prossima edizione del "Lions Golf Trophy" auspicando una sempre maggiore partecipazione in uno spirito di vicinanza e aiuto a tutti coloro che nel mondo hanno difficoltà.

In amicizia "insieme per un mondo migliore".