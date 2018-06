ROMA. La Croce Rossa del Molise, presente presso il Museo MAXXI di Roma, alla presenza di una folta rappresentanza di Volontari capitanata da Francesco Rocca, per la riconsegna della Bandiera della CRI da parte dell’astronauta Paolo Nespoli (astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea).

Tra i presenti, per il Comitato Regionale Molise, il presidente Giuseppe Alabastro, dichiaratosi estremamente soddisfatto per aver preso parte a questa esperienza.

La giornata, si è conclusa con la consegna di Medaglie d’oro e attestati di benemerenza a Nespoli e agli altri componenti dell’equipaggio della Stazione Internazionale VITA, ha suscitato forti emozioni, in primis allo stesso Nespoli e agli altri astronauti, dichiaratisi entusiasti e orgogliosi di aver compiuto tale impresa.

«Lo spazio da sempre ha rappresentato l’ignoto, lo sconosciuto, un luogo dai mille quesiti ma, al contempo, capace di dare risposte illuminanti, non solo su tutto ciò che è ancora inesplorato ma anche su ciò che, almeno all’apparenza, sembriamo conoscere perfettamente: noi stessi.

Chi siamo, ma soprattutto dove stiamo andando? L’universo, oggi più che mai, appare l’osservatorio ideale per conoscere il nostro futuro. Anche perché, spesso, la vera conoscenza è possibile solo se siamo capaci di porci all’esterno dell’oggetto osservato, prendendo le distanze da esso.

Lo sa bene Paolo Nespoli, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), famoso per i suoi viaggi a bordo dello shuttle e, da sabato scorso, per essere stato il primo uomo a portare nello spazio la bandiera della Croce Rossa Italiana e, una volta tornato sulla Terra, a riportarla ai Volontari dell’Associazione.

L’emblema della CRI, infatti, grazie all’astronauta, è arrivato sino alla Stazione Spaziale Internazionale, punto nevralgico per numerose ricerche scientifiche. Da lì, infatti, è possibile visionare la Terra e i suoi cambiamenti determinati dalla mano dell’uomo».

Portare la bandiera della CRI fin lassù, da un punto di vista simbolico, rappresenta la volontà da parte della Croce Rossa di continuare a essere una organizzazione sempre in tensione, pronta a voler conoscere ed affrontare le problematiche che investono l’umanità.

Il presidente Rocca, dal canto suo, nel ringraziare personalmente tutto l’equipaggio, ha voluto ricordare come ancora oggi l’emblema della CRI, e ciò che rappresenta, è ancora in pericolo in molte parti del mondo.

«Voglio condividere con tutti voi, Volontari molisani della CRI, questa bellissima esperienza – ha dichiarato in merito il presidente Alabastro –. Sapere di far parte di un sodalizio il cui emblema è arrivato persino nello spazio deve renderci orgogliosi ma, ancor di più, mi rende fiero di voi l’operato che svolgete quotidianamente per aiutare chi è in difficoltà. Chissà, forse anche da lassù si è visto il cuore grande dei Volontari della CRI Molise».