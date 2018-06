Esami di Stato, al via la prova di italiano: in bocca al lupo a tutti i maturandi

TERMOLI. Questa mattina alle 8.30 gli studenti del quinto superiore si accingeranno a scoprire le tracce proposte dal Miur per la prima prova degli Esami di Stato, quella di lingua italiana. Nei giorni scorsi c'è stata la caccia al tema e all'autore che avrebbe potuto celarsi dietro le fatidiche indicazioni del Ministero, tenendo presente molte delle ricorrenze storiche che l'Italia ha celebrato e celebrerà nel 2018. Fra queste le più importanti sono di certo il 70° anniversario della Costituzione Italiana, il 50° anniversario dei movimenti studenteschi del '68, il 40° anniversario del rapimento e della morte di Aldo Moro, il 40° anniversario della morte di Peppino Impastato, il 50° anniversario della morte di Martin Luther King.

Ci sono tuttavia 4 tipologie di prova: l'analisi del testo (Tipologia A) e generalmente si tratta di un brano in prosa o una poesia che i maturandi devono analizzare rispondendo poi a delle domande sul testo e sull’autore. Il saggio breve o articolo di giornale(Tipologia B). Si possono scegliere tra 4 tracce diverse che affrontano temi artistici-letterari, socio-economici, storico-politici e tecnico-scientifici. Per ogni traccia ci sarà anche una serie di documenti scelti dal MIUR e messi a disposizione degli studenti per essere consultati.

Il tema storico (Tipologia C). Una traccia per gli appassionati di storia in cui sulla base di documenti forniti dal MIUR bisognerà approfondire un tema particolare legato a un preciso momento storico o avvenimento. Infine il tema di attualità (Tipologia D), considerato solitamente uno dei più fattibili.