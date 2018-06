Tra devozione e svago, il 13 giugno anche Termoli celebra Sant'Antonio

TERMOLI. Il 13 giugno si celebra Sant’Antonio da Padova, ritenuto il protettore dei nativi americani, dei poveri, delle donne incinte, degli oppressi, dei viaggiatori, degli affamati, dei fidanzati, degli animali, dei pescatori, degli oggetti smarriti, dei marinai, dei cavalli, del matrimonio e della sterilità. Si tratta, com’è noto, di un santo invocato piuttosto spesso, anche perché secondo la tradizione egli può dispensare tredici miracoli quotidiani. Oggi anche a Termoli, come in molte altre città Italiane, su tutte Padova, si festeggia uno dei santi più popolari. La parrocchia termolese dedicata al Santo originario di Lisbona ha preparato i festeggiamenti religiosi e quelli di svago per una giornata davvero intensa: fin da questa mattina alle 8:30 ci sarà la celebrazione Eucaristica con benedizione del pane , alle 10:30 Celebrazione Eucaristica con benedizione dei bambini , alle 18:30 solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Mons. Gianfranco De Luca seguita dalla processione per le vie del Centro . Dalle ore 21:00 il via al programma ricreativo, che inizierà con l'animazione per bambini con il bravissimo e simpaticissimo Mago Peppe; seguirà alle 22 uno spettacolo con l'Associazione teatrale " U' Battellucce" che si esibirà in canti e scenette appartenenti alla tradizione e cultura termolese, inoltre ci saranno Karaoke e balli per tutti, il tutto condito da stand gastronomici offerti dalla ditta Di Vaira Carni e per concludere alle 24 ci sarà l'estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi .Noi come della ricreazione facciamo gli auguri a tutti gli Antonio e nomi assimilabili, molto comuni nella nostra città.