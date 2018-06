Traffico a rilento sul Liscione, si realizza spot pubblicitario

GUARDIALFIERA. Rallentamenti alla circolazione nella giornata odierna, mercoledì 13 giugno, sul viadotto del Liscione che attraversa la diga. Tali rallentamenti sono dovuti alla presenza di una troupe televisiva che sta realizzando uno spot pubblicitario regolarmente autorizzato. Sul posto, a garantire la massima sicurezza, pattuglie della Polizia stradale e mezzi e personale dell'Anas. Nonostante gli accorgimenti assunti, però, non tutti gli automobilisti in transito su quel tratto della statale Bifernina hanno accolto di buon grado la novità. Le riprese proseguiranno per tutta la giornata.