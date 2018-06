Modesta proposta per prevenire: un drone a Palazzo Ducale

LARINO. “Google maps” permette, per il tràmite di “Street view”, di esplorare le arterie, grandi o piccole, della propria Città. Utilizzando la citata interfaccia, il sito tedesco “TravelByDrone” permette di visionare tutte le località in cui siano stati girati dei filmati con l’utilizzo di un drone. Per esplorare la cartina apparsa sullo schermo, è sufficiente cliccare sui cerchietti rossi numerati per vedere le immagini dell’area inquadrata. Nell’immediato un “pop-up” ci mostrerà il filmato, ripreso direttamente da “you tube”.

Ma voi immaginate quale interesse potrebbe comportare un evento del genere se l’Amministrazione comunale di Larino (come le sue consorelle) decidesse di munirsi di un drone “ad hoc” al fine di verificare lo stato in cui è stato ridotto il centro e le periferie. Vedremmo le cose più diverse, disparate e contraddittorie, accozzate insieme dalle tristi necessità amministrative e politiche oppure dalle combinazioni della storia e della cronaca spicciola. Cosicché, ai reperti di quest’ultima ed all’attualità (di ogni genere) intervenuta col tempo, si mescolerebbero curiosità (non sempre concretatesi per caso) dovute alla inesauribile “vèrve” degli Amministratori succedùtisi nel tempo che sanno come dar vita alle trovate più bislacche a sollievo della quotidiana infelicità paesana. A Bari hanno attuato qualcosa del genere, ed hanno affidato due droni alla Polizia locale che – in tal modo – potrà vigilare su tutto, dalle violazioni edilizie alle piccole scostumatezze quotidiane.



Diciamolo chiaramente è l’amore per le piccole cose a trattenerci in questo mondo ed a farcene gustare la vita. Al contrario l’amore per quelle grandi (o supposte tali) distacca dalla realtà, facendo perdere il gusto di vivere. Perciò vedere qualcosa che non va, sul piccolo schermo di un “p.c.”, permetterebbe a ciascun ente di constatare appieno la portata di certe sconcezze che – viste ogni giorno per tutti i giorni dell’anno e nei decenni – hanno portato agli èsiti di una sorta di vaccinazione collettiva. In sostanza non facciamo più caso ad alcunché: buche nell’asfalto, in pieno centro; verde pubblico inguardabile; illuminazione appena accennata in tante strade; gestione corrente degli eventi inadeguata al “movimento” di una comunità piccola che serba, pur sempre, una certa importanza quando rapportata alla vita molisana. Ed ancora, cani vaganti in calore; làpidi funerarie per inaugurare un Ufficio di Giustizia di prossimità, curiosamente pagate dal Comune che si è sostituito al Ministero della Giustizia, utilizzando il proprio danaro.

A Venezia, quando il Doge presentava al popolo il nuovo Magistrato delle acque (vale a dire colui che doveva sovraintendere alla costruzione ed alla conservazione delle opere idrauliche necessarie alla quotidianità di una Città come Venezia, “in aquis fundata”), pronunciava la formula:”Pesèlo, paghèlo, impichèlo”. Il frasario, anche se sintetico, è estremamente chiaro. Voleva dire: valutate bene questo signore; stipendiatelo ma, se abbiate ritenuto che avrà mancato all’Ufficio commessogli, impiccatelo! Ecco perché, venuta meno questa buona norma, Larino (come tanti altri Comuni del Molise) è finita in rovina. Esaurita questa confessione, qualcuno si domanderà se chi scrive viva “contro”. Certamente è difficile trovare qualcosa che vada bene del tutto al vostro cronista. Perciò può darsi per davvero che io sia un “Bastian contrario”. In realtà, mi sono ritagliato una fetta di mondo all’interno di cui lavoro sì come un tarlo, ma domandandomi sempre a chi, od a cosa, possa servire l’armadio politico in cui ho intrapreso a scavare il buco, cosa contenga e cosa potrebbe portare alla Comunità. In definitiva non mi apparto e non volgo la schiena a questa Società. Ci sto dentro, la guardo, annoto e la servo. Però non posso nascondere (a me ed a Voi) che sono stati proprio gli atteggiamenti di certi politici a condurci alla più completa indifferenza che, poi, è diventato il fatto nuovo dell’odierna società (frentana e molisana). Ecco perché l’utilizzo di un drone farebbe sicuramente bene. Prima che a noi, a coloro che ritengono di stare amministrando correttamente la cosa pubblica.

Claudio de Luca