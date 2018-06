TERMOLI. Il capitano termolese di lungo corso Stefano Marinucci quando è richiesta la sua opera per pilotare e far entrare in porto le grandi imbarcazioni, fa la spola da Termoli e Vasto. Ieri per lui, è stata una giornata che lo ha riempito di orgoglio professionale:

"Ieri ho avuto l'onore di pilotare ed ormeggiare nel porto di Vasto la nave scuola e veliero “Palinuro” che si potrà visitare oggi e domani dalle 16.00 alle 19.00."

Ecco alcuni dati tecnici del veliero: lunghezza metri 68,95, larghezza metri 10,09, immersione metri 4,90, dislocamento t. 1.341.; le vele sono di tre tipi: - quadre sul trinchetto; - auriche sugli alberi di mezzana e maestra; - fiocchi sul bompresso. La superficie velica è di circa 1.070 mq. L'albero di trinchetto è alto metri 35, quello di maestra metri 34,5 e quello di mezzana è di metri 30 e sono tutti di acciaio, lo scafo è in acciaio chiodato.

Ha un motore ausiliario diesel da 450 hp. La velocità che può raggiungere è di 10 nodi; sotto il ponte di coperta sono situati i locali di vita, le cale, la cambusa, le segreterie, l'officina, la sala apparato motore principale e ausiliari, le celle frigorifere e gli alloggi degli Ufficiali.

A prora è situato il castello ed a poppa il cassero con la plancia comando. Gli alloggi, la cucina, il forno, i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali sono all'interno del cassero. L'equipaggio è formato da 48 marinai fissi (4 Ufficiali e 44 Sottufficiali) a cui si aggiungono 90 cadetti. Il Palinuro è a Venezia dal settembre 2007. Il nome assunto da questa Unità è quello di un personaggio dell'Eneide.