Esami di terza media, sindaco Sbrocca: «Vivete questi giorni con serenità e consapevolezza»

TERMOLI. «In bocca al lupo a tutti i nostri studenti che si accingono alla prova d’esame di terza media».

Il primo cittadino Angelo Sbrocca manda il suo pensiero ai tanti alunni che a partire da oggi si stanno cimentando nella prima delle tre prove scritte e che, a seguire si sottoporranno agli esami orali.

«Si tratta per voi di una prima, importante, prova di maturità – aggiunge il sindaco Sbrocca – un momento in cui esprimerete tutto l’impegno che avete posto nel vostro percorso scolastico e tutto il potenziale che avete dentro per affrontare la nuova avventura delle scuole superiori. Il mio augurio è di vivere questo momento con grande serenità ma anche consapevolezza; la certezza di dare il meglio e la sicurezza di raggiungere l’obiettivo che vi siete prefissi. Ancora un in bocca al lupo e poi, buone vacanze a tutti».