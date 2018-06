TERMOLI. Sabato 16 e domenica 17 giugno torna il servizio gratuito di navette SunBus. Il servizio, ideato e attivato dalla giunta Sbrocca, compie il suo terzo anno e ha già riscosso moltissimo successo non solo tra i turisti che possono tranquillamente parcheggiare nel piazzale del cimitero e prendere la navetta ma anche per chi arriva in città dai paesi limitrofi in bus al terminal e può, grazie alla navetta, arrivare direttamente sui due lungomare.

Nei weekend di giugno il servizio SunBus sarà attivato su entrambi i lungomare a partire dalle ore 8.30 e fino alle 19.00 continuativamente ed effettuerà le seguenti fermate:

Lungomare NORD

Terminal bus

Via Maratona

Lido delle Sirene

Lido Stella Marina

Lido La Lampara

Lido Mistral

Lido La Perla

Lido Tartaruga

Lido La Vela

Lido La Piovra

Lido Sirena Beach

Via del Cimitero.

LUNGOMARE SUD

Terminal Bus

Via Martiri della Resistenza

Via Molinello

Viale San Francesco ‘Ospedale’

Via degli Abeti ‘Fermata incrocio via dei Faggi’

Via Egadi

Via Corsica

Via Rio Vivo ‘Parcheggio Giorgione’

Terminal Bus

A partire dall'1 luglio 2018 il servizio sarà ulteriormente incrementato e le novità saranno rese note attraverso una conferenza stampa.