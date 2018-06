TERMOLI. Consueto report annuale sulle attività svolte dal Centro Diurno di Salute Mentale "Che senso ha", “Il Centro Diurno-Nella contaminazione" del e con il territorio, tenutosi questa mattina, 15 giugno, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli.

"Un evento voluto da tutti gli appartenenti al centro per dare un segnale tangibile all'esterno, della loro presenza attiva e positiva.

Non è mancato il saluto istituzionale del sindaco Angelo Sbrocca e della vicesindaca, Maricetta Chimisso che in questi anni si è mostrata molto vicina al centro come ha ricordato il direttore Angelo Malinconico.

A mettere in atto le attività portate avanti dagli ospiti del Centro sono state le associazioni "DiversaMente" Società Cooperativa Sociale e il "Progetto Popolare" - Cooperativa sociale Onlus 40 anni".

Ottimi risultati ottenuti anche quest'anno grazie alle attività tenute dai ragazzi con frasi di elogio da parte di tutti gli intervenuti, gli amministratori, il sindaco e l'assessore alle politiche sociali che hanno detto con parole chiare e decise della loro vicinanza alla struttura e soprattutto ai suoi ospiti che sono davvero diventati una risorsa in tutti i sensi per la nostra città.