LARINO. Il Molise rappresenta un’eccellenza nell’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La collaborazione tra il Liceo di Larino ed il Tribunale di Larino è stata premiata con un meritatissimo riconoscimento in ambito regionale. “Sull’alternanza scuola-lavoro la nostra collaborazione rappresenta un esempio da proporre a livello nazionale, ha precisato Vincenzo Musacchio, Tutor del progetto per il Tribunale di Larino. Il premio ricevuto dai ragazzi evidenzia che quanto è stato fatto ha portato a risultati concreti che vanno coltivati e arricchiti sempre con nuove idee. Sono convinto che l’alternanza abbia una grande valenza civica poiché consente agli studenti di prendere contatto con l’ambiente lavorativo già nel corso della formazione scolastica. Rappresenta, inoltre, uno degli strumenti per riportare il tema del lavoro, come mezzo per esprimere le proprie capacità e attitudini, al centro delle politiche del Paese. Il nostro progetto, che illustreremo sia in ambito regionale che nazionale, ha un ruolo molto importante in quanto contribuirà a colmare il disallineamento tra cittadinanza e sistema giustizia mettendo i ragazzi nelle condizioni di realizzare qualcosa di realmente utile dando loro gli strumenti per verificare anche le proprie attitudini professionali”. Il Presidente del Tribunale Michele Russo assieme al dirigente scolastico Antonio Vesce hanno ringraziato i ragazzi per l’apporto dato al progetto ritenendosi molto soddisfatti dei risultati ed evidenziando come lo spirito di gruppo e di collaborazione alla fine porti sempre a risultati eccellenti. C’è ancora tanta strada da percorrere poiché il progetto dura tre anni ma se le premesse sono queste ci saranno ancora molte soddisfazioni.