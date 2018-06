CAMPOBASSO. La passione, molto spesso, non basta. Perché per essere i migliori, per lasciare il segno, occorrono variabili e virtù ulteriori: uno smisurato talento, innanzitutto, oltre ad una profonda preparazione e a un’applicazione straordinariamente costante. Doti che hanno permesso al campobassano Fernando Di Fazio di divenire uno dei massimi riferimenti nel complesso campo del trading e della finanza.

Non è un caso, in questo senso, che sia stato invitato, in qualità di ospite d’onore, al più grande evento nazionale del settore: l’IT Forum di Rimini.

Nel 2015, dopo due secondi posti consecutivi, Di Fazio si è laureato vincitore dell’ITCup 2015 con l’incredibile performance del 517,65% in poco più di due mesi: un risultato che ha contribuito a iscriverlo nel gotha trading, dipingendo la sua straordinaria prestazione come una vetta di operatività irraggiungibile.

Abbiamo intervistato il trader molisano proprio a margine dell’evento romagnolo.

Come e quando nasce l’interesse per questo settore?

«Nasce da una passione, sicuramente forte e cresciuta nel corso del tempo. Ho cominciato a operare stabilmente nel 1998, prima di far diventare questa passione un mestiere, una professione».

Come e quanto è cambiato, invece, il mondo del trading rispetto agli anni del tuo “esordio”?

«Sicuramente tanto. Ci sono molte differenze rispetto ad allora, a cominciare dalla mole di informazioni a disposizione. Quando ho cominciato, non si conosceva quanto si conosce oggi, ci sono state una crescita e una scoperta graduali, un po’ come è avvenuto con la rivoluzione di Internet. Attualmente, poi, ci sono anche una serie di strumenti che prima non c’erano; la tecnologia oggi permette di operare in vari modi e secondo dinamiche diverse, prima impensabili».

Sul l’esperienza dell’IT Forum di Rimini:

«Dopo due secondi piazzamenti, nel 2013 e nel 2014, ho conseguito il primo posto nel 2015, con una performance del 517%. Un risultato che mi ha permesso di essere qui oggi, in qualità di relatore, e presentare la mia esperienza al pubblico, illustrando la mia operatività. È un palcoscenico importante questo, che presenta le novità del settore, i recenti prodotti finanziari, ma anche momenti di studio e didattica preziosi».

In questi mesi, c’è grande fermento attorno alle criptovalute e agli scenari, anche speculativi, che si sono delineati attorno al fenomeno. Cosa ne pensi?

«Personalmente non investo in questo campo, la mia attività principale è ormai consolidata sui mercati finanziari, sulle azioni. Credo che quello delle criptovalute sia un effetto momentaneo, una speculazione figlia del “boom” attuale. Parliamo di un mercato non regolamentato, che non possiede un valore reale o parametri di confronto certi. Il mio criterio di azione è diverso, perché operando quotidianamente faccio investimenti a brevissimo termine, chiudendo ogni posizione in giornata e cercando di minimizzare così i rischi».

La vita del trader comporta un grosso carico emotivo, uno stress psicologico non indifferente. Come si fa a gestire ansie, tensioni e a convivere costantemente con il rischio?

«Sicuramente la componente emotiva è forte, perché si è sottoposti ad un impegno psicofisico e mentale importante; soprattutto quando si concludono centinaia di operazioni al giorno. Bisogna prendere quotidianamente una serie innumerevole di decisioni, talvolta complesse, e bisogna farlo in maniera rapida, immediata. Ecco perché è necessario mantenersi lucidi e capire il momento, intuendone le sfumature. In simili condizioni, è chiaro che il rischio di bruschi cali di concentrazione, tecnicamente definito “overtrading”, è sempre dietro l’angolo. Il buon trader, però, sa che è necessario stilare un “planning”, un piano di operatività quotidiana che contempli anche delle pause: aiutano a gestire le tensioni, a scaricare l’adrenalina e mantenere elevati i livelli di lucidità».