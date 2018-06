«Estate Petacciatese 2018», presentato il calendario estivo definitivo

PETACCIATO. Il Comune di Petacciato e l’Associazione culturale ' Betavium' hanno approvato il calendario estivo 2018 definitivo.

«In un momento storico non troppo felice per gli enti locali, abbiamo deciso di investire con qualche sforzo in più sull’estate petacciatese, offrendo un panorama variegato di eventi in termini di quantità e, soprattutto, di qualità. Eventi pensati e studiati per bambini ed adulti, giovani e meno giovani, residenti e turisti. A Petacciato, insomma, c’è posto per tutti.

Tanti gli eventi tra concerti, spettacoli, sagre e feste che verranno proposti per i cittadini e per i turisti che, ci auguriamo, affolleranno il nostro paese.

Grandi eventi fin dalla partenza con la Festa della Musica del 21 Giugno: Petacciato sarà tra le 600 città di tutta Italia che ospiteranno l’evento patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sarà musica dal pomeriggio fino a mezzanotte. Si esibiranno più di 20 band di ogni genere musicale, band professionali ed amatoriali, compresa la street band dell’Istituto comprensivo “V.Cuoco” di Petacciato con ben 40 elementi.

Si prosegue a suon di musica questa volta però sulle famose note del celebre cantante italiano Ligabue, con la cover band “Tra palco e realtà” il 23 Giugno in occasione della Festa della Birra.

Evento culturale di punta è sicuramente l’inaugurazione dei Borghi della lettura, ai quali il Comune di Petacciato ha inteso aderirà e che permetterà di trasformare il suggestivo belvedere in una biblioteca a cielo aperto.

Per gli appassionati di moto, invece, l’appuntamento imperdibile è quello del 21 Luglio con la III ed. del Biker Festival che, per quest’anno, cambia location scegliendo Piazza Belgioioso.

Per gli sportivi e gli appassionati di fitness, l’ASD Runners Petacciato propone la prima “Night Run Petacciato”, corsa non competitiva in notturna. Dedicato ai più piccoli è invece il 28 Luglio, “La notte dei desideri” (notte bianca per i bambini), con mascotte dei cartoon più famosi, animazione, gonfiabili, laboratori creativi, Ludobus e, infine, i “Cartoni Animali” con la cover delle sigle dei cartoni animati.

La Notte bianca, la notte più attesa dell’estate, è fissata per l’11 Agosto. Locali ed attività aperti per tutta la notte, come da format, e poi animazione per i bambini, gli sbandieratori di Lucera e l’attesissima cover band dei Queen “Regina”.

Altra garanzia dell’estate è la festa di quartiere di C.da Lemitoni(12 Agosto), giunta alla quinta edizione è da sempre appuntamento per gli amanti del cabaret, la cui special guest per questo 2018 sarà Uccio De Santis.

Il 14 Agosto è Sagra della Porchetta, a Petacciato marina, una delle più longeve sagre della tradizione del paese. Sul palco, ad accompagnare la serata, la cover band di Rino Gaetano “I Rinomati” con Marco Morandi, figlio del celebre cantautore italiano Gianni Morandi.

Dulcis in fundo, si chiude con la seconda edizione della Silent Disco il 18 Agosto. Dopo il successo dello scorso anno, non poteva non tornare la discoteca “silenziosa” in cuffia, ad impatto acustico zero ma dal divertimento assicurato.

Un calendario ricco come poche volte s’era visto finora a Petacciato, con ben 55 eventi, per il quale hanno lavorato in sinergia le attività commerciali, le diverse Associazioni del territorio, l’Azione cattolica ed il Comitato Feste, ai quali vanno i ringraziamenti del Comune di Petacciato e dell’Associazione Betavium».