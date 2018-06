TERMOLI. Dal porto turistico Marina di San Pietro di Termoli all’agriturismo di Guardialfiera “Il Casale di Clesilde”, ma per gli aderenti al Vibac day non sono state certo poche decine di chilometri a rappresentare un ostacolo per partecipare all’evento aggregativo.

Il maltempo ha stravolto il programma originario, ma non inficiato la riuscita dell’iniziativa organizzata dalla Vibac Group, azienda leader nel campo dei nastri adesivi per imballaggi e del film in polipropilene per imballaggi industriali, ubicata nel perimetro consortile a Termoli in contrada Rivolta del Re-Pantano Basso.

A Termoli si è insediata come nuova realtà industriale nel 1990, nascendo come unità produttiva della Divisione Nastro di Termoli, per espandere la produzione e garantire la presenza in ogni mercato.

Oggi è una delle realtà produttive dell'area termolese candidata ad essere leader per il lavoro e continua ad incrementare le maestranze, il lavoro è a ciclo continuo su 3 turni tanto che lo stabilimento termolese rappresenta a tutti gli effetti un fiore all'occhiello del gruppo e in un momento non esaltante per il mondo del lavoro in genere non è poco avere una realtà produttiva nella nostra area geografica che funziona a gonfie vele.

Una ripartenza con nuove assunzioni che è maturata negli ultimi anni, uscendo anche da un periodo di crisi e con un confronto schietto con la Regione Molise, che ha permesso di superare anche tensioni occupazionali.

La casa madre del gruppo ha sede in Piemonte, a Ticineto, nell'alessandrino.

Tornando alla giornata di ieri del Vibac Day, un momento conviviale che si ripete da tre anni, per stare insieme tra dirigenza e maestranze in allegria, fuori dai canoni istituzionali lavorativi.

Giornata trascorsa a tavola con l’intrattenimento musicale, che questa volta ha visto protagonista il noto artista musicista, cantante e comico abruzzese Germano D'Aurelio in arte 'Nduccio, che con le sue gag, canzoni e storielle ha arricchito e divertito non poco la platea delle maestranze Vibac.

Soddisfazione per questa manifestazione è stata manifestata dallo staff dirigenziale per bocca del giovane direttore dello stabilimento termolese di origine calabrese Angelo Maletta, da circa due anni e mezzo alla guida dell'opificio di Termoli.

Alla fine della festa, brindisi e torta con gli auguri di rito e foto di gruppo di tutti gli oltre cento protagonisti della realtà produttiva. Gli assenti erano in turno, avranno un’altra occasione.