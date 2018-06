Gruppo di ex dipendenti delle Ferrovie Nord alla scoperta di Termoli e del Molise

TERMOLI. Un gruppo di 28 turisti provenienti dalla Lombardia in visita al nostro Borgo Antico e ad altre località del Molise



Provenienti dalla Lombardia e, in modo particolare da Saronno, sono giunti in treno, ieri a Termoli, un gruppo di 28 ex dipendenti delle Ferrovie Nord per visitare Termoli ed altre località molisane.

Ad attenderli in uno degli alberghi sulla spiaggia nord della città, il presidente dell'Archeoclub Oscar De Lena che, facendoli passeggiare sulla via che costeggia i trabucchi, li ha condotti fino alla porta d'ingresso del Borgo dove attraversando le viuzze e le piazzette ha raccontato loro, in oltre due ore, la storia millenaria della nostra Termoli dalla leggenda di Diomede fino ai giorni nostri. Non poteva mancare una fermata nella Cattedrale dove ai graditi ospiti è stata raccontata la storia dei nostri due santi Basso e Timoteo entrando anche nella cripta dove le sante reliquie furono ritrovate. Il tour è proseguito per la ormai famosa "rejiecelle" per concludersi poi sul terrazzo del castello dove hanno potuto ammirare, scattando decine di foto, il tramonto del sole in quel di Vasto. La loro visita nel nostro Molise proseguirà oggi e nei prossimi giorni per andare a conoscere altre località ricche di storia e bellezze naturali come Larino, Pietrabbondante, Agnone per poi concludersi martedì con un viaggio alle isole Tremiti. Ottime le loro impressioni sulla bellezza del nostro Borgo Antico e, molto apprezzata, la cucina locale.