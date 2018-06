Da Termoli sui luoghi di Santa Rita a Cascia e Roccaporena

TERMOLI. Da Termoli in pellegrinaggio sui luoghi di Santa Rita a Cascia e Roccaporena. Una giornata speciale, vissuta con fede, devozione e fraternità. Un gruppo di devoti provenienti da Termoli e dal circondario ha partecipato al tradizionale pellegrinaggio sui luoghi di Santa Rita. Il programma ha previsto due tappe, la prima a Cascia e l'altra a Roccaporena, paese natale della Santa “dei casi impossibili”. Una vita e un percorso di totale affidamento a Dio e al prossimo come sposa, madre, vedova e consacrata.

I partecipanti hanno raggiunto Cascia in mattinata per riunirsi in preghiera nella Basilica voluta dalla madre badessa, Beata Maria Teresa Fasce, e accostarsi davanti all'urna che custodisce il corpo incorrotto di Santa Rita: “umile e fiduciosa, intercede grazia e misericordia per i suoi devoti che arrivano da ogni angolo del mondo”. Uno spazio per le confessioni nella Basilica inferiore (dove sono conservate anche le spoglie del Beato Simone Fidati e si custodisce il miracolo eucaristico), e per la visita del Santuario e del Monastero agostiniano in un clima di spiritualità e comunione. Segni e ambienti molto particolari, come la vite rigogliosa che si può ammirare all'interno. “È diventata il simbolo dell’obbedienza di Santa Rita e della sua fecondità spirituale. Rita, infatti - come dice il vangelo di Giovanni - unita a Gesù, vera vite, è un tralcio che produce molti frutti.

La tradizione – si legge sul sito del Santuario - dice che mentre Rita è novizia, la superiora le chiede di innaffiare per obbedienza una pianta secca, che si trova nel giardino. Rita lo fa umilmente giorno per giorno, attingendo l’acqua dal pozzo che tutt’oggi si trova accanto alla vite. Così la pianta riprende a vivere. Nel 1700 si comincia ad affermare che la pianta secca rinverdita per l’obbedienza di Santa Rita, era di fatto una vite. Quella che si vede oggi ha più di 200 anni”. Solo una delle esperienze che vedono coinvolta la Santa alla quale in tanti fedeli di ogni età si affidano con fede e devozione. Il gruppo di pellegrini si è quindi spostato a Roccaporena, suggestivo borgo incastonato nella valle del Corno, per partecipare alla messa celebrata da don Vincenzo nella chiesa di San Montano, dove la Santa si è sposata e ci sono le tombe del marito e dei figli.

Un tempo per visitare anche l'orto del miracolo – la rosa sbocciata e un fico raccolto in inverno quando questo sembra impossibile – per accogliere un desiderio di Santa Rita prima della sua morte. A Roccaporena c'è anche lo scoglio sacro: tanti pellegrini si incamminano per raggiungere la vetta di questo luogo unico dove la Santa si riuniva in contemplazione rinnovando la propria fede, le loro preghiere e affidando la loro vita al Signore senza paura, superando ogni dubbio e incertezza. Un grazie speciale per questa giornata da parte di tutti i partecipanti che hanno portato con loro anche le intenzioni di preghiera di familiari, parenti, amici e di tutti coloro che si affidano con fede vera all'intercessione della “Santa dei casi impossibili”.

Il gruppo ringrazia il coordinatore Jerry, sempre disponibile e profondamente legato a questi momenti, gli autisti Salvatore e Domenico, dandosi appuntamento al prossimo pellegrinaggio.