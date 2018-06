Previsioni meteo: anticiclone delle Azzorre con qualche sorpresa, caldo in aumento

TERMOLI. Previsioni meteo per la prima metà della settimana che parte domani un po' incognite sulla nostra regione, poiché la perturbazione che farà ancora scatenare temporali al Sud viene segnata nella mappa al confine tra Puglia e Molise. Occorrerà vedere bene cosa accadrà con previsioni più localizzate per capire se potremo beneficiare dell'Anticiclone delle Azzorre.

Ecco il dispaccio di 3bmeteo.com per il trittico lunedì-martedì-mercoledì prossimo.

ANTICICLONE DELLE AZZORRE - Estate ci siamo! Dopo un avvio di Giugno tribolato, la bella stagione apre le danze: l'anticiclone delle Azzorre dominerà la scena sull'Italia per gran parte della nuova settimana. Il cuore anticiclonico si posizionerà sull'Europa occidentale, in prossimità della Francia atlantica; un suo cuneo più deciso andrà in direzione dell'Italia e dell'Europa centrale, chiudendo definitivamente i rubinetti delle perturbazioni atlantiche, costrette a sfilare a latitudini più settentrionali. Rimarrà tuttavia in vita una blanda circolazione depressionaria sui Balcani, capace di produrre delle note instabili, specie al Sud, risultando sui margini dell'alta pressione.

Vediamo ora nel dettaglio le previsioni per l'inizio di settimana:

METEO LUNEDI' - al mattino al Nord residui acquazzoni dalla notte potranno interessare le medio-basse pianure lombarde, basso Piemonte, Emilia e pianura veneta. Variabilità al Sud con primi piovaschi sull'Area dello Stretto e sul Salento. Durante il pomeriggio tempo soleggiato e caldo al Centro-Nord, con solo qualche rovescio o breve temporale su Alpi orientali, dorsale tosco-emiliana e medio-basso Lazio. Al Sud in un contesto di variabilità temporali in Appennino, in estensione alle vicine zone di pianure e coste; più coinvolti i settori tirrenici. I fenomeni potranno risultare localmente intensi e accompagnati da grandinate.

METEO MARTEDI' - tanto sole al Centro-Nord con solo qualche breve temporale di calore su Alpi e Appennino. Al Sud insistono acquazzoni e temporali a ciclo diurno con maggiore interessamento di bassa Campania, Calabria e Sicilia.

METEO MERCOLEDI'- giornata fotocopia della precedente con il Sud ancora penalizzato dalla depressione ellenica, capace di innescare temporali, specie durante le ore pomeridiane. Il Centro-Nord beneficerà dell'alta pressione con giornate assolate e calde.