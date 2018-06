In cammino verso Est: da Pozzilli a Termoli, viaggio a piedi nel Molise di mezzo

Pozzilli/ Termoli - Attraversare il Molise a piedi, da ovest verso est. È questo quanto si prefigge la "Camminata da Pozzilli a Termoli, viaggio nel Molise di mezzo", l'iniziativa organizzata da Pasquale Italiano e Mario Verrecchia e patrocinata dai Comuni di Pozzilli, Carpinone, Torella del Sannio, Lucito, Acquaviva Collecroce e dal Club Alpino Italiano - Sezione di Isernia, in collaborazione con le associazioni Fondazione Neuromed (Pozzilli), Cammina Torella (Torella del sannio), Altair (Lucito).





Da mercoledì 4 luglio a domenica 8 luglio, attraverso 5 tappe, si potranno attraversare, dall'interno verso la costa, i territori dei Comuni aderenti. Un viaggio attraverso percorsi misti (asfalto, sterrato, ecc) che si snoda per un totale di circa 150 km. I partecipanti affronteranno tappe di una trentina di chilometri al giorno.

Per chi aderirà a più giornate l'alloggio sarà gratuito, presso strutture ricettive messe a disposizione dai Comuni ospitanti. Ogni sera si svolgerà una breve riunione, finalizzata alla presentazione dell’attività del giorno successivo e alla discussione di eventuali problematiche emerse.



L’organizzazione prevede pause per la colazione o il pranzo lungo i percorsi. All’arrivo in ciascun Comune, il gruppo sarà accolto dall’amministrazione e dalle associazioni che collaborano all’iniziativa. Dopo aver proceduto alla sistemazione nell’alloggio, il gruppo sarà accompagnato per la visita del centro e dei principali monumenti di interesse storico. Il ristoro serale sarà offerto da gruppi locali. Tutti i percorso sono adatti a persone in buone condizioni fisiche di salute.

Il programma:

Primo giorno: 4 luglio Pozzilli- Carpinone.

Partenza (loc. e quota): Pozzilli (IS) – 208 mslm; arrivo (loc. e quota): Carpinone (IS) – 630 mslm

Dislivello assoluto: + 422 m. Dislivello complessivo: + 556 m; - 145 m. Quota massima raggiunta: 630 mslm (Carpinone)

Lunghezza: 30 km circa. Durata escursione: 7 h (soste escluse).

Ore 8:30 – Raduno presso il bar Route 66 e registrazione dei partecipanti.

Ore 9:00 – Partenza alla volta di Carpinone – Prevista una sosta intorno alle 13 con colazione a sacco.

Arrivo previsto a Carpinone per le ore 17 circa.

Secondo giorno: 5 luglio 2018 - Carpinone - Torella del Sannio.

Partenza (loc. e quota): Carpinone (IS) – 630 mslm. Arrivo (loc. e quota): Torella del Sannio (CB) – 837 mslm

Dislivello assoluto: + 207 m. Dislivello complessivo: + 949 m; - 789 m. Quota massima raggiunta: 1328 mslm (Colle dell’Orso)

Lunghezza: 28 km circa. Durata escursione: 8 h (soste escluse).

Ore 8:30 – Raduno e registrazione dei partecipanti.

Ore 9:00 – Partenza alla volta di Torella del Sannio – Prevista una sosta intorno alle 13 con colazione a sacco.

Arrivo previsto a Torella del Sannio per le ore 17 circa.

Terzo giorno: 6 luglio Torella del Sannio - Lucito.

Partenza (loc. e quota): Torella del Sannio (CB) – 837 mslm. Arrivo (loc. e quota): Lucito (CB) – 480 mslm. Dislivello assoluto: - 357 m

Dislivello complessivo: + 583 m; - 938 m. Quota massima raggiunta: 923 mslm (Sant’Angelo Limosano)

Lunghezza: 25 km circa. Durata escursione: 7 h (soste escluse).

Ore 8:30 – Raduno e registrazione dei partecipanti.

Ore 9:00 – Partenza alla volta di Lucito – Prevista una sosta intorno alle 13 con colazione a sacco.

Arrivo previsto a Lucito per le ore 17 circa.

Quarto giorno: 7 luglio Lucito - Acquaviva Collecroce.

Partenza (loc. e quota): Lucito (CB) – 480 mslm. Arrivo (loc. e quota): Acquaviva Collecroce (CB) – 425 mslm.

Dislivello assoluto: - 55 m. Dislivello complessivo: + 781 m; - 807 m. Quota massima raggiunta: 734 mslm (Acquaviva Collecroce)

Lunghezza: 23 km circa. Durata escursione: 7 h (soste escluse).

Ore 8:30 – Raduno e registrazione dei partecipanti.

Ore 9:00 – Partenza alla volta di Acquaviva Collecroce – Prevista una sosta intorno alle 13 con colazione a sacco.

Arrivo previsto ad Acquaviva Collecroce per le ore 17 circa.

Ultimo giorno: 8 luglio Acquaviva Collecroce - Termoli.

Partenza (loc. e quota): Acquaviva Collecroce (CB) – 425 mslm; Arrivo (loc. e quota): Termoli (CB) – 26 mslm.

Dislivello assoluto: - 399 m; Dislivello complessivo: + 298 m; - 693 m. Quota massima raggiunta: 481 mslm (Palata)

Lunghezza: 31 km circa: Durata escursione: 7 h (soste escluse)

Ore 8:30 – Raduno e registrazione dei partecipanti.

Ore 9:00 – Partenza alla volta di Termoli – Prevista una sosta intorno alle 13 con colazione a sacco.

Arrivo previsto a Termoli per le ore 17 circa.

Trasferimento del gruppo, con mezzi propri, presso l’azienda Luigi Di Majo Norante a Campomarino.

Rientro a Pozzilli con mezzi propri.

L’adesione alle singole tappe o al percorso completo deve essere manifestata entro domenica 1 luglio.