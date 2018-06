Soste e viabilità, istituiti 21 nuovi parcheggi liberi in via Corsica

TERMOLI. Nuova ordinanza in tema di parcheggi a Termoli e il dirigente Vito Tenore (anche segretario generale) ha disposto l’istituzione di 21 stalli riservati agli autoveicoli lungo l’arteria di collegamento a Sud della città.

Una scelta che è stata evidenziata da parte del Corpo di Polizia Municipale di regolamentare, in Via Corsica (immediatamente dopo la rotatoria che delimita la fine del tratto della Statale 16 lato Sud e l’inizio di via Corsica, direzione di marcia Termoli centro) un’area per la sosta degli autoveicoli.

E’ stato valutato che la direttrice di marcia sopra indicata è interessata quotidianamente da un notevole flusso veicolare in ingresso per il centro cittadino e che, in particolare dal civico n. 177 al n. 183, l’individuazione di un area di sosta per autoveicoli renderebbe più fluida la circolazione dei veicoli anche in ragione della presenza di numerosi esercizi commerciali in quell’area insistenti; inoltre, ritenuto che quanto descritto è reso necessario per garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.

I provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità.

E’ stato stabilito che alla luce degli interessi primari assegnati alla cura di questa Amministrazione comunale nella specifica materia, nonché degli interessi comprimari o secondari, pubblici o privati, che sono emersi, l’interesse pubblico primario da perseguire, con il minor sacrificio possibile di tutte le altre posizioni che con esso vengano in qualche modo ad interferire, va individuato nell’aumentare la sicurezza dei cittadini.

Per queste ragioni, con decorrenza immediata, in via Corsica (direzione di marcia Termoli centro) viene disposta l’istituzione di 5 parcheggi liberi per autovetture nell’area posta di fronte al civico n. 183 (muro di cinta fabbricato ex “Potito”); 4 parcheggi liberi per autovetture dal civico n. 183 fino all’entrata dell’esercizio commerciale denominato “Brico Io”; 12 parcheggi liberi per autovetture dal civico n. 177 al n. 179.