Riaperti i termini per iscriversi all'albo comunale delle associazioni

TERMOLI. Nuova chiamata alle iscrizioni per tutte le associazioni culturali, sportive, assistenziali, di tutela ambientale, di promozione sociale, e di tutela e valorizzazione del territorio, affinché chiedano o richiedano l’iscrizione all’albo comunale.

L’avviso pubblico è stato affisso – virtualmente e non – lo scorso 15 giugno ed è valido fino alle 12 del prossimo 2 luglio.

Il richiedente deve specificare la sezione (o le sezioni) di iscrizione, che deve essere coerente con le finalità perseguite nel proprio Statuto o atto costitutivo.

Requisiti per l’iscrizione: possono essere iscritte all’albo tutte le Associazioni locali, le società, o altri organismi comunque costituiti che hanno sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Termoli. Possono essere iscritte tutte le associazioni a carattere nazionale e regionale, purché svolgano attività in sede comunale.

Possono essere iscritte organizzazioni di nuova costituzione che presentino un valido progetto di attività e forniscano garanzie di immediata operatività; la sussistenza di tali condizioni è valutata dall’assessorato competente, d’intesa con il dirigente comunale.

Nell’atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che la società o l’associazione assume, devono essere espressamente previsti: organismi statutari regolarmente costituiti; effettività dell’attività sociale da almeno un anno all’atto della domanda di iscrizione e prevedibile continuità operativa.

L’iscrizione all’Albo Comunale ha una durata di 3 anni, decorrente dall’adozione del provvedimento da parte del Dirigente Comunale o dall’accoglimento della domanda.

Le associazioni locali iscritte nell’albo comunale, che intendono avvalersi delle prerogative previste devono trasmettere al sindaco, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, copia del bilancio consuntivo o, in mancanza, del rendiconto economico, nonché una breve relazione sull’attività svolta, con le eventuali variazioni che sono intervenute rispetto a quanto contenuto nella domanda di iscrizione.

Le Associazioni iscritte all’Albo comunale delle Associazioni locali godono delle seguenti prerogative riconosciute dal Comune di Termoli: diritto ad essere consultate in occasione dell’adozione di provvedimenti a carattere generale, relativi a materie connesse a finalità statutarie, mediante la partecipazione di propri rappresentanti quali componenti delle Consulte istituite dal Comune di Termoli, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti; diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dalla normativa vigente, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni; diritto ad ottenere il patrocinio del Comune di Termoli, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le norme regolamentari vigenti ; diritto ad ottenere la gestione diretta e/o convenzionale di strutture ed attrezzature comunali per attività sportive, culturali, civili, sociali, ecc che siano rispondenti alle finalità statutarie dell’organizzazione, quando non richiedono particolari impegni finanziari, previa disposizione da parte della Giunta relativamente alla formulazione dei criteri di affidamento.

Le strutture ed i beni temporaneamente messi a disposizione del Comune devono, comunque, essere utilizzati esclusivamente per le finalità associative per cui sono stati consegnati. Il Comune rimane esonerato da ogni responsabilità conseguente alla fruizione concessa, né possono gravare sul medesimo oneri di conduzione di gestione ovvero di ripristino.

Diritto ad essere coinvolte in attività e/o progetti promossi dal Comune di Termoli.