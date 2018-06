Scacchi e sport: un connubio vincente a scuola per promuovere inclusione e logica

PETACCIATO. Alla secondaria di primo grado di Petacciato l’atmosfera festosa degli ultimi giorni di scuola ha accompagnato due lodevoli iniziative che, tra gioco e didattica, hanno coinvolto ed entusiasmato gli studenti di tutte le classi. Da un lato il torneo di scacchi quale momento conclusivo di un progetto portato avanti dal professor Paolo Maiellaro durante l’anno, dall’altro il torneo interno di pallapugno organizzato dalla docente di scienze motorie Giuliana Meale.

«Il gioco degli scacchi rappresenta un ottimo esercizio di memoria che stimola le capacità organizzative e logiche degli alunni, favorendo la riflessione ed il problem solving», spiega il docente di educazione musicale Paolo Maiellaro, appassionato ed esperto scacchista che così motiva l’importanza di tale gioco a scuola. «Il progetto è partito tre anni fa – continua il professor Maiellaro - grazie alla lungimiranza e al sostegno fattivo del dirigente scolastico Giovanna Lattanzi, e da allora si va avanti con lo stesso entusiasmo del primo giorno, con grande partecipazione dei ragazzi che si allenano con serietà per poi sfidarsi al torneo, concentratissimi ed in religioso silenzio».Quest’anno a vincere la sfida è stato Yuri Raspa della IIIB, al secondo posto Emanuele Massimi della IIB e, a chiudere il podio, Luca Bussoli della IIIA.

Concentrazione e tattica sono stati anche alla base della finalissima del torneo interno di pallapugno. La II B ha vinto il primo premio, tuttavia «obiettivo del progetto non era tanto individuare una classe vincitrice, bensì rafforzare lo spirito di gruppo ed il rispetto delle regole e degli avversari», precisa la prof Giuliana Meale.

«L’utilità didattica del gioco è innegabile, in tutte le sue forme - lo precisa anche la preside Lattanzi - in quanto favorisce l’accettazione e il confronto e, se ci riferiamo nello specifico alla fascia di età dei nostri alunni di scuola secondaria di primo grado va da sé che si tratta di aspetti fondamentali per una crescita armonica e civile».

Scacchi e pallapugno, quindi, attività mentale e attività fisica insieme. E così, all’istituto “Cuoco” di Petacciato anche quest’anno è stata attuata pienamente la massima latina “mens sana in corpore sano”!