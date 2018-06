BONEFRO. Tre giorni intensissimi, a dire poco, quelli vissuti accogliendo a Bonefro e poi vivendo numerosi incontri sul territorio del Molise assieme alla delegazione del comune transalpino di Soultz. A stilare il bilancio di questo momento di aggregazione internazionale è stato il sindaco Nicola Giovanni Montagano.«Si conclude con un bilancio molto positivo, in termini di partecipazione e di organizzazione, la visita dei “gemelli” francesi del Comune di Soultz, in Alsazia, Francia. Lo scambio di gemellaggio ha visto arrivare a Bonefro una delegazione di 60 persone da Soultz, il Comune francese con cui Bonefro è gemellato sin dal 2016, accompagnati dal Sindaco e dai componenti dell’Amministrazione comunale alsaziana, insieme anche ai componenti del relativo Comitato di gemellaggio.

Un gemellaggio che nasce in base a ragioni e motivazioni profonde, grazie ai tanti bonefrani un tempo emigrati in Alsazia e ancora oggi profondamente legati alle proprie origini. Un progetto volto a consentire alle nostre comunità di continuare un percorso vero e reale, che attraverso la conoscenza diretta ha consentito l'instaurarsi di un rapporto di stima ed amicizia reciproca.

Promuovendo questo gemellaggio, rafforziamo la speranza di far crescere le nostre realtà in ogni loro aspetto, facendo incontrare i nostri cittadini, i nostri giovani, i nostri studenti, i nostri anziani, il nostro vivere quotidiano.

Punti di forza del gemellaggio sono costituiti dalla promozione del patrimonio ambientale e culturale locale, la promozione degli interscambi tra le scuole, lo studio per lo sviluppo di attività culturali, di iniziative per la valorizzazione del patrimonio artistico locale e per la promozione del turismo, lo studio delle problematiche territoriali, delle politiche europee e ricerca di strategie comuni.

Grazie a tutti i partecipanti, al Sindaco di Soultz Denis Meyer, ai suoi collaboratori Alain Diot e Luc Marck, ai rispettivi Comitati di Gemellaggio ed ai Presidenti degli stessi, Caroline Feuerstein (Soultz) e Nadia Iarocci (Bonefro), alle famiglie ed ai cittadini di Bonefro coinvolti, all'intera città di Soultz per l'attenzione e l’affetto dimostrato».

Tra i momenti più significativi quando le delegazioni di Soultz e di Bonefro sono andate in visita presso la Casa di riposo protetta Padre G. Minozzi a Bonefro, la festa di gemellaggio nell’Auditorium dell’ex Convento Santa Maria delle Grazie: un momento di ufficialità tra le delegazioni di Soultz e di Bonefro. Inoltre, l’incontro istituzionale in municipio tra i Sindaci di Bonefro e di Soultz e rappresentanti delle rispettive Amministrazioni comunali, insieme al sindaco e al Consiglio comunale dei ragazzi e ai Comitati di gemellaggio. Al centro della riunione l’avanzamento della candidatura a finanziamento del progetto di gemellaggio in riferimento al Programma europeo “Europa per i Cittadini”. La delegazione francese è stata accolta dai volontari del Servizio Civile, in visita presso la “Biblioteca Multimediale” comunale, realizzata anche con i fondi raccolti dall’Associazione Alsaziana “Amici Bbun'frane” in seguito al terremoto del 2002. Grazie ai nostri volontari per averci guidato attraverso il Centro aggregativo per i giovani e per gli anziani. Infine, il gruppo di lavoro dedicato al progetto di scambi culturali tra gli alunni delle Scuole di Bonefro e di Soultz. «Ringraziamo tutti i presenti, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e dei Comitati di gemellaggio di Bonefro e Soultz, del Consiglio comunale dei ragazzi di Bonefro, insieme alla delegata dell’Istituzione scolastica locale, la docente di Lingua Francese Anna Crippa», l’ultimo messaggio del sindaco Montagano.