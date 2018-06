Monitoraggio del gas radon nelle scuole, la Mariani: si faccia chiarezza su tutto!

TERMOLI. La battaglia ingaggiata dall’associazione “La Giusta Scuola” e l’amministrazione comunale di Termoli viene aggiornata puntualmente dalla coriacea Susy Mariani, presidente della realtà termolese, anche a lezioni finite.

«Secondo le ultime affermazioni di alcune componenti della giunta comunale a riguardo della tematica gas radon nelle scuole, la situazione sembrerebbe pressoché risolta – riferisce la Mariani - risulta però che per più di qualche scuola non si sappia nemmeno se lavori di manutenzione siano necessari o meno: non si è ancora a conoscenza di quale sia la reale situazione, in quanto sarebbero necessari ancora dei monitoraggi, in accordo da quanto riportato dal Comune stesso in un documento (in foto) datato 22/5/2018 e firmato dal segretario generale Vito Tenore.

Di conseguenza non solo noi perseveriamo come fatto negli ultimi anni nel richiedere le dovute certificazioni in tutte le scuole, ma aggiungiamo anche che, visto che la situazione è di per se già non molto chiara, vorremmo anche che ci sia coerenza, o almeno più coerenza apparente che non dia luogo ad ambiguità, in quello che ci viene detto per rispetto, collaborazione e comprensione da e per tutti.

Invitiamo tutti gli enti che sono coinvolti nella questione a prendere i giusti provvedimenti applicando quello che impone la legge, per assicurare la tutela della salute delle persone e per risolvere quindi una volta per tutte la situazione radon nelle scuole a Termoli».