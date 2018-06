TERMOLI. Più volte siamo stati purtroppo attratti dal “laghetto” maleodorante e pieno di rifiuti che ogni volta che il cielo decide di scaricare pioggia, si forma nel centro del piazzale del mercato di San Timoteo. Ricordiamo che tempo fa, fu fatta un'ordinanza che dettava orari e pulizia per quanto riguarda la succitata piazzetta previo multe salatissime.

L'ordinanza andò a morire come tanti altri progetti e così disattese per disattese, non si contano ad oggi quante volte ci hanno segnalato il problema di cui sopra: stamane, la grande pozzanghera emanava un olezzo insopportabile a causa di alcune pesche che “navigavano” in bella vista fin quasi alla macerazione.

Speriamo che qualcuno risolva questo problema altrimenti ci risentiremo al prossimo acquazzone!