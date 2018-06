Rimozione forzata in via Saverio Cannarsa, ma la segnaletica arriva in Zona Cesarini

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo: "Lavori straordinari in via Saverio Cannarsa a Termoli. Sono stati posizionati cartelli di divieto di sosta per la giornata di domani, 19 giugno, anche se i cartelli di rimozione forzata dovrebbero essere installati almeno 48 ore prima dell' inizio dei lavori e corredati da ordinanza e autorizzazione comunale.

Noi residenti siamo curiosi di sapere che lavori saranno fatti, convinti che ci tocchi da tempo l'asfalto nuovo; l'addetto comunale ha risposto che l'asfalto lo dovremmo pagare noi in quanto via Saverio Cannarsa risulta strada privata però come mai i cartelli comunali ci possono stare? Che delusione!"