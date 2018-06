CAMPOMARINO. Ci sono luoghi che appartengono alla propria identità, alla sensibilità. Per il capogruppo di Campomarino nel cuore, Antonio Saburro, mastino all’opposizione della giunta Cammilleri, uno di questi è Torre Ramitelli. Nel passato, recente e non, tante le incursioni e i sopralluoghi del geometra-assicuratore per controllarne lo stato di degrado o meno e puntualmente dopo le sue denunce, l’amministrazione comunale correva ai ripari. Adesso, nel silenzio trascorso da un’estate all’altra, si è tornati all’anno zero, con la zona lasciata all’abbandono, come torna a denunciare lo stesso Saburro.

«Un anno fa, dopo tantissime segnalazioni fatte, circa il degrado presente in Località Torre Ramitelli, elogiavo l’amministrazione per i timidi segnali che stava iniziando a dare a questa contrada. In effetti, venivano rattoppate le voragini presenti su via Della Riforma Fondiaria, venivano rimossi i rifiuti presenti lungo la strada, venivano posizionati alcuni nuovi pali per la pubblica illuminazione e venivano sostituite due pensiline fatiscenti.

A distanza di un anno, la situazione è tornata come prima. Sulla strada a suo tempo sistemata con rattoppi si iniziano a vedere nuovamente delle buche (più o meno di grosse dimensioni) e sono tornati anche i rifiuti. Situazione di degrado si registra, non solo su via della Riforma Fondiaria, ma anche sulla Via del Vino Ramitello/Colle Savino, dove troviamo anche qui rifiuti sotto il ponte A/14 e lungo tutta la via. Oltre al degrado, in questa zona (via Rio Salso, Vai Colle Savino e Via Della Riforma Fondiaria) si registra da tempo la presenza del fenomeno della prostituzione su strada e nell’ultimo periodo ha avuto anche deciso incremento.

Oltre alla cura dell’ambiente con pulizia e sistemazione delle strade, è necessario adottare un provvedimento volto a contrastare il problema, magari emettendo un’ordinanza anti-lucciole con multe salate. Questa zona del nostro territorio è molto nota anche a chi viene da fuori Regione, sia per la presenza di un mare pulito, sia per la presenza di una spiaggia con bellissime zone dunali e sia perché esiste la presenza di attività commerciali e Cantine Vitivinicole molto famose.

Oggi posso solo denunciare».