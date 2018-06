Giornata del rifugiato a Santa Croce, riuscito il laboratorio "Ridà"

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Sabato 16 giugno si è tenuta a Santa Croce di Magliano la "restituzione pubblica" del laboratorio Ri/dà, primo appuntamento della giornata mondiale del rifugiato dello Sprar "Casa D'Amico" di Santa Croce di Magliano. L'iniziativa nasce da una collaborazione tra la scuola civica di musica e il sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati attivato dal Comune e gestito dall'Istituto Gesù e Maria e consorzio Aid. Dopo soli tre giorni di attività gli insegnanti della scuola di musica hanno realizzato una performance con alcuni studenti del locale liceo, che ha portato gli spettatori in un viaggio attraverso il blues ai tempi della deportazione degli schiavi dall'Africa alle Americhe; immigrati che una volta diventati uomini liberi/cittadini hanno arricchito gli Stati Uniti delle loro sonorità che sono diventate uno dei principali elementi culturali statunitensi. Un invito a non vedere i migranti come nemici, ma esseri umani che possono diventare un fondamentale elemento di sviluppo culturale del nostro paese.

Intanto, domenica 17 giugno è iniziato il secondo appuntamento nato dalla collaborazione tra lo Sprar «Casa d’Amico», l’associazione Acag (Associazione Culturale Antonio Giordano) e il collettivo d’artisti Guerrilla Spam. In questa prima intensa giornata di lavoro si è parlato di Arte urbana, performance in strada, attacchinaggio, arte africana, influenze dell'arte africana sull'arte occidentale, flussi migratori, colonialismo, cadavre exquis e progettazione; temi e impegni affrontati insieme a undici ragazzi del Liceo Scientifico di Santa Croce di Magliano, a migranti del posto e beneficiari dello Sprar. Fino a mercoledì 20 le attività si svolgeranno nella villa di Santa Croce attraverso la realizzazione di un murales. «Veniteci a trovare per un saluto o una chiacchierata».