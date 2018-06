TERMOLI. Anche stamani sul lungomare Nord di Termoli il vento che spirava in modo sostenuto non ha permesso l’apertura degli ombrelloni e le bandiere rosse esposte dai lidi erano un chiaro segnale di divieto per chiunque volesse fare il bagno.

Le previsioni, purtroppo, confermano una tendenza che appare consolidata, almeno a giugno l’estate sarà a singhiozzo e già da venerdì ci sarà un nuovo break temporalesco, che potrebbe investire una buona parte del litorale molisano.

Intanto, per l’esperto meteo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, “Fino a giovedì Italia contesa tra anticiclone e temporali di calore ( specie al Sud ), clima caldo. Venerdì fronte freddo dal Nord Europa con temporali e calo termico”.

ANTICICLONE DELLE AZZORRE FINO A GIOVEDI’, MA ANCHE IMPROVVISI TEMPORALI DI CALORE – “Estate parte in sordina sull’Italia, con un anticiclone delle Azzorre che rimane sbilanciato sull’Europa centrale, lasciando parte dell’Italia scoperta a improvvisi temporali di calore” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – “In particolare il Sud vedrà fino a giovedì qualche rovescio o temporale a ciclo diurno, in particolare Sicilia, Calabria, specie tirrenica, Campania, specie meridionale, più occasionalmente Basilicata e aree interne di Puglia e Molise. Marginalmente interessato anche il Centro, specie mercoledì quando è atteso qualche temporale tra bassa Toscana, Lazio, Umbria, localmente di forte intensità. Non saranno infatti escluse locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Tra le città più a rischio Napoli, Caserta, Lamezia Terme, Enna, Caltanissetta, Ragusa, ma mercoledì anche Grosseto, Viterbo, Roma, Rieti e Frosinone. Situazione invece più tranquilla altrove con tanto sole e al più isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Il clima sarà caldo e pienamente estivo, specie al Centronord dove si potranno raggiungere punte di 31-33°C, con anche moderata sensazione di afa. Qualche grado in meno invece lungo le adriatiche ma soprattutto al Sud.”

VENERDI’ BREAK TEMPORALESCO E CALO TERMICO – “Venerdì l’alta pressione sarà in indebolimento, per un fronte freddo in discesa direttamente dal Nord Europa” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “Avremo probabilmente una passata temporalesca da Nord a Sud, specie sulle adriatiche, con rischio anche qui di fenomeni di forte intensità. Temporali molto più sporadici invece su Nordovest e tirreniche. Le temperature in questa fase saranno in calo, specie sulle adriatiche dove si potranno perdere anche oltre 6-8°C”

MA PER IL WEEKEND BUONE NOTIZIE – “Nel prossimo fine settimana il tempo dovrebbe invece essere in miglioramento, malgrado sabato si avranno residui strascichi al Sud con ancora qualche rovescio o temporale. Domenica sole prevalente pur con qualche nube di passaggio e al più brevi acquazzoni in prossimità dei rilievi, Calabria e Isole Maggiori. Il clima sarà più fresco e gradevole ovunque, a tratti però un po’ ventilato. Una tendenza meteo, questa, che tuttavia necessiterà di ulteriori conferme dato che mancano ancora diversi giorni” – concludono da 3bmeteo.com.