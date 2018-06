Notte prima degli esami: ansie, timori e speranze alla vigilia della maturità

TERMOLI. Ci siamo, manca ormai una manciata di ore alla maturità 2018: domani, 20 giugno, avranno inizio le prove scritte e circa 2600 studenti molisani saranno alle prese con il tema di italiano. L’esame di stato è una pietra miliare nella vita di ognuno, che sancisce inevitabilmente il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, con il successivo ingresso nell’università o (si spera, visto il complicato periodo storico ed economico) nel mondo del lavoro. Nel novero dei ricordi, anche a distanza di anni, rimarrà questa notte, per certi versi magica e pregna di emozioni contrastanti.

Ma come stanno trascorrendo queste ore gli studenti bassomolisani? Lo abbiamo chiesto ad alcuni di loro, che abbiamo trovato alle prese con lo studio "matto e disperatissimo" delle ultime ore: «L’ansia è molta perché la giornata di domani è un’incognita. Sicuramente ripasserò, ma credo proprio che troverò anche il tempo di rilassarmi come faccio sempre quando sono nervoso, cioè suonando il pianoforte», ci dice Giovanni, maturando dell’I.i.s.s “Majorana” di Termoli. «Io credo che passerò la giornata e la serata a studiare: non riesco a placare l’ansia in altro modo», dice invece Laura, studentessa dell’istituto alberghiero.

Come ad ogni vigilia della Maturità, impazza il tototema: alcune delle tracce più quotate sono il quarantennale della morte di Aldo Moro e i 40 anni dalla Legge 194, quella che ha legalizzato e regolamentato l’aborto nel nostro Paese; per quanto riguarda l’analisi testuale, invece, molti danno praticamente per certi Manzoni e Foscolo, ma qualcuno paventa la possibilità dell’outsider Claudio Magris.

«Come autore mi farebbe piacere uscisse Pirandello, per quanto riguarda l’attualità mi piacerebbe scrivere di bullismo o cyberbullismo», spera Giovanni, mentre Laura spera in Pasolini; Arianna, studentessa dell’Iis Boccardi, scommette invece su una traccia sull’immigrazione, altro tema caldo di questo periodo.

Ad ogni modo, il tema di italiano sembra essere la prova che impensierisce meno gli studenti: praticamente all’unanimità, i ragazzi intervistati dicono di temere maggiormente la terza prova, il cosidetto “quizzone”. Arianna, invece, dice di temere la quarta prova, che per la sua classe, avendo svolto l’esame Esabac, consisterà in uno scritto di lingua francese.

Noi di TermoliOnline facciamo un grosso in bocca al lupo ai maturandi con l’augurio di riuscire ad esprimere il meglio di sé, ricordando a tutti i ragazzi che il voto finale è indicativo ma non determinante nell’indicare il valore ed il talento di una persona.