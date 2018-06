SAN MARTINO IN PENSILIS. Domenica 17 giugno a San Martino in Pensilis si è svolta la pedalata cicloturistica “Pedala con Solidarietà” l’evento sportivo organizzato dalla società Ciclistica S. Timoteo con la collaborazione dei Lions Club Termoli Tifernus, che ha visto poco meno di sessanta partecipanti affrontare il percorso lungo 64 km.

A rendere la giornata ancora più entusiasmante è stata la partecipazione della campionessa italiana paraolimpica Lorena Ziccardi, nativa di Campobasso e atleta di spicco del ciclismo nonché nazionale di pallacanestro femminile, che ha dichiarato l’importanza dello sport nel mondo dei diversamente abili.

Dopo il benvenuto dell’assessore Michele D’Alesio, i corridori hanno salutato la cittadina della carrese per proseguire verso “le Piane di Larino” e salire a Larino dove, dopo una breve sosta al supermercato Conad di Luigi Mancinelli per un ristoro, hanno proseguito per affrontare l’ascesa verso Ururi resa ancora più difficile dal forte vento che spirava lateralmente, nella cittadina Arbëreshë sono stati accolti dai cittadini con simpatia e applausi.

I ciclisti hanno continuato la corsa verso S. Martino in Pensilis dove sono transitati e si sono diretti al confine con la Puglia in prossimità del fiume Saccione, per svoltare a Nuova Cliternia e affrontare l’ennesima salita del tratturo che porta a S. Martino dove il gruppo si è sfilacciato causa il forte vento frontale. Tutto il gruppo ricomposto è poi arrivato nella cittadina di S. Martino accolti da un nutrito gruppo di sostenitori.

La festa è poi proseguita nella stadio comunale dove durante il pasta party si è svolta la premiazione; subito dopo l’altro testimonial di eccellenza lo scrittore Roberto Manzo, avvocato del campione di ciclismo Marco Pantani, ha presentato il suo libro “Chi ha ucciso Marco Pantani”. Lo scrittore ha parlato della vicenda che ha visto coinvolto il corridore di Cesenatico. E’ stato un momento di grande interesse e curiosità dove i corridori e i presenti hanno partecipato con numerosi interventi.

Il presidente della società Silvestro Belpulsi, anche lui partecipante alla corsa, è entusiasta e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla manifestazione, in particolare i Lions Club Termoli Tifernus con a capo la sua presidentessa Mariangela Martella e i soci presenti, l’Amministrazione Comunale di S. Martino in Pensilis con a capo il sindaco Massimo Caravatta e l’assessore Michele D’Alesio, l’associazione AISA di Campomarino per l’assistenza durante il percorso, le forze dell’ordine in particolare l’Arma dei Carabinieri che ha accompagnato i corridori lungo le arterie principali, le Scorte Tecniche Molisane per la sicurezza dei corridori in corsa, la Misericordia di Termoli e la Pro Loco di Termoli per la parte culinaria.

Il presidente Mariangela Martella ringrazia a sua volta il socio Silvestro Belpulsi per l’ottima riuscita dell’evento che darà la possibilità di contribuire in maniera fattiva alla costruzione del residence a Arquata del Tronto e a Camerino, centri colpiti dal sisma, per tramite il Lions International.