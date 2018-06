Borghi della Lettura a Betavium, Proloco di Petacciato su tutte le furie

PETACCIATO. L’enfasi data dall’amministrazione comunale e in particolare da Federica Capodaglio, assessore al Turismi, sul cartellone estivo di Petacciato ha scatenato l’ovvia reazione da parte della Proloco, che l’ha definito l’ennesimo schiaffo subito dalla giunta Di Pardo. «Evidentemente la Proloco deve essere davvero invisa alla Giunta comunale di Petacciato la quale, dopo aver affidato il calendario degli eventi estivi a una sconosciuta associazione di nuova istituzione, con metodi eticamente discutibili, nomina ora la stessa associazione quale referente per il progetto “Borghi Della Lettura”. Non si può rimanere indifferenti di fronte alla leggerezza e all’arbitrarietà con cui la Giunta Comunale prende certe decisioni in barba al comune buon senso.

In questo caso trattasi di un incarico di valenza culturale e di immagine che viene attribuito, senza avere interpellato le altre associazioni del paese, alla ormai famosa Betavium che davvero deve vantare un curriculum degno di nota ma che nessuno ha mai visto. La proloco in via informale aveva già da tempo dato la disponibilità per essere referente del progetto dopo avere portato avanti per due anni promozione della cultura tramite presentazione di libri e eventi culturali quali mostre di pittura e fotografiche e dato ampia collaborazione e visibilità alla manifestazione “Petacciato In versi”. Evidentemente a questo punto oltre che rivendicare la nostra idoneità ad assumere l’incarico e lamentare un attacco pesantissimo all’immagine della Proloco non possiamo che trarre delle ovvie conclusioni.

Ci sembra molto chiaro l’intento della Giunta comunale di escludere la Proloco da ogni collaborazione. L’assessore al Turismo e allo spettacolo invece di puntare su un’associazione riconosciuta a livello Nazionale ha continuato palesemente ha favorire un’associazione privata di recentissima nascita, rispetto alla Proloco la quale è un’Istituzione che lavora e si impegna per il paese e che continuerà ad esistere. Forse i componenti della proloco non gli sono particolarmente simpatici, se fossero stati quelli della Betavium magari non sarebbe andata così. Noi non vorremmo mettere in bocca ad altre cose che non dicono espressamente, ma visti i fatti si può dedurre che la Giunta comunale non pondera con la dovuta obbiettività le proprie scelte pregiudicandone la riuscita sia disorientando l’opinione pubblica che continuando ad alimentare la disgregazione sociale del paese, creando divisioni tra cittadini. Sono i fatti a parlare ed i fatti mostrano che sul calendario estivo 2018 manca il logo della Proloco che nonostante tutto aveva dato in ultima ratio la disponibilità alla logistica (panche, gazebo ecc…), evidentemente è proprio una questione di persone, di cittadini, non di carte e né di protocolli».